KLM: verkoop van resterende stoelen naar Europese bestemmingen wordt verder sterk beperkt

KLM voert vanaf vandaag tot en met 28 augustus aanstaande een aantal (deels aanvullende) maatregelen door die ervoor moeten zorgen dat alle klanten die bij KLM hun vliegreis hebben geboekt, ondanks de aanhoudende operationele uitdagingen op Schiphol, kunnen rekenen op een goede zomervakantie.

Door personeelstekorten bij Schiphol en in de eigen operatie is de werkdruk op de luchthaven erg hoog. De maatregelen van KLM moeten rust in de operatie brengen en de druk bij zowel Schipholmedewerkers als eigen medewerkers verlagen. Tot en met 28 augustus gaat KLM dagelijks tien tot twintig retourvluchten naar Europese bestemmingen annuleren.

De verkoop van resterende stoelen van KLM en KLM Cityhopper naar Europese bestemmingen wordt verder sterk beperkt. “Zo ontstaat er ruimte om klanten van wie de vlucht wordt geannuleerd, om te boeken naar andere vluchten. Dit is in aanvulling op de reeds geldende beperking op de verkoop om passagiers die hun vlucht missen door de wachtrijen op Schiphol om te kunnen boeken en om te voldoen aan de door Schiphol opgelegde limiet aan het aantal lokaal opstappende passagiers.”

“Onze klanten voor wie de vlucht niet doorgaat, worden tijdig geïnformeerd en geboekt op een andere vlucht. Dat zal in de meeste gevallen neerkomen op een vlucht op dezelfde dag of zo dicht mogelijk op de dag van de oorspronkelijke boeking. Passagiers hoeven hiervoor geen contact op te nemen met KLM, zij krijgen deze informatie van KLM of van hun reisagent.”

Er wordt geen vracht meer in de KLM Cityhopper-toestellen geboekt en geladen. Dit zorgt voor minder werkdruk bij de medewerkers op de grond die het toestel afhandelen.

· We sluiten ook het gedeelte voor losse pakketten en postzakken in de belly van vliegtuigen die vliegen naar intercontinentale bestemmingen. Deze losse bulkvracht zal in containers op het platform worden aangeleverd en kan zo makkelijker in het vliegtuig worden geladen.

De maatregelen ten aanzien van het meenemen van vracht duren tot en met het einde van de zomerdienstregeling (29 oktober).

KLM vertrouwt erop dat al deze maatregelen de komende weken zorgen voor een soepele afhandeling van aankomende en vertrekkende vliegtuigen. We benadrukken dat deze maatregelen tijdelijk zijn.

Author Arjen Lutgendorff