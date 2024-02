KLM verspilt minder voedsel aan boord van vliegtuigen door het toepassen van kunstmatige intelligentie.

AI-programma’s stellen het bedrijf in staat beter te voorspellen hoeveel passagiers die geboekt hebben daadwerkelijk meegaan met een vlucht. Hierdoor kan het aantal benodigde maaltijden berekend worden en realiseert KLM tot 63 procent minder voedselverspilling op basis van het verwachte aantal passagiers per vlucht. Op jaarbasis gaat dit om een besparing van ruim 100.000 kilo aan maaltijden.

Strijd tegen voedselverspilling

“Investeringen in digitale technologie zijn een speerpunt voor KLM. Het toepassen van kunstmatige intelligentie draagt enorm bij aan het verbeteren en verduurzamen van onze vluchtoperatie. De strijd tegen voedselverspilling is hier een mooi voorbeeld van, waardoor we tienduizenden maaltijden per jaar minder verspillen op onze vluchten”, aldus Marjan Rintel (CEO KLM).

Aantal maaltijden

KLM werkt met het implementeren van kunstmatige intelligentie bij de bepaling van het aantal maaltijden aan boord als oplossing voor het tegengaan van voedselverspilling. Niet alle gemaakte boekingen resulteren in een passagier aan boord van een KLM-vliegtuig. Afhankelijk van de klasse, komt tussen de 3 en 5 procent van de geboekte passagiers niet (op tijd) opdagen voor de vlucht.

Voorspelling

Het nieuwste AI-model (TRAYS) is het eerste model specifiek ontwikkeld voor de cateringactiviteiten van KLM. Het AI-model voorspelt de hoeveelheid passagiers aan boord op basis van historische data. Het Meals On Board Systeem (MOBS) ontvangt de verwachte passagiersaantallen per vlucht met afzonderlijke voorspellingen voor Business-, Premium Comfort- en Economy-klassen. De voorspelling door middel van het AI-model start 17 dagen voor vertrek en loopt door tot 20 minuten voor vertrek van de vlucht, zodat voor het gehele cateringproces van inkoop tot beladen een zo accuraat mogelijk aantal passagiers wordt voorspeld en daarmee een overschot aan maaltijden wordt voorkomen. Het AI-model TRAYS is eind vorig jaar gelanceerd vanuit Kickstart AI. Hierbij werd talent van vooraanstaande bedrijven, waaronder KLM, bol, Ahold Delhaize, NS en ING, samengebracht om aan de ontwikkeling van dit model te werken.

Minder verspilling

Een drie maanden durende analyse laat zien dat 63 procent minder voedsel wordt verspild in vergelijking met het cateren voor iedere geboekte passagier. De grootste verbetering is te zien op intercontinentale KLM-vluchten vanaf Schiphol, waar per vlucht 2,5 (1,3 kilogram) maaltijd minder weggegooid hoeft te worden. Op jaarbasis gaat het om een besparing van 111.000 kilo aan maaltijden op alle vluchten van KLM die worden gecaterd vanaf Schiphol.

Slimmer maken

KLM werkt ook op andere onderdelen van de bedrijfsvoering aan het toepassen van kunstmatige intelligentie. Zo is AI belangrijk bij het slimmer maken van het vliegtuigonderhoud. Daarnaast worden AI-programma’s gebruikt voor het simuleren van voorspelde slechtweerdagen, waardoor op voorhand duidelijk is met welk schema het beste gewerkt kan worden om vluchten zoveel als mogelijk door te laten gaan. Ook helpt AI klanten met het geven van persoonlijke reistips na het boeken van een vlucht.