Kooijmans biedt gratis virtuele vakanties aan tijdens coronacrisis

TravelPro sprak met Kees Kooijmans (eigenaar Reisbureau Travel Slide Rotterdam Airport

Kees, bij jou moest ik natuurlijk direct aan je virtual reality-aanbod denken. Ga je daar nog iets mee doen?

“Ik heb het al bij de collega’s neergelegd. Wij kunnen er iets mee gaan doen, maar dan moet ik wel de mogelijkheid hebben om de brillen goed te kunnen reinigen. Als ik daar een oplossing voor heb, dan kunnen mensen bij ons langskomen om een bril te halen en thuis op een virtuele vakantie te gaan. Of in plaats van de pizzabezorger worden wij de eerste VVVV-bezorgers (Virtuele Vitamine V Vakanties). Daarnaast wil ik iedereen die thuis een virtual reality-bril heeft de tip geven om eens te zoeken op YouTube 360 naar ‘cruise vertrekpunt’. Dan vind je er al twintig verschillende cruiseschepen onder andere de nieuwe Costa Smeralda.”

Mooi dat je zoekt in oplossingen. Deze situatie heeft natuurlijk niemand van tevoren kunnen bedenken.

“Dit is een grote onduidelijkheid en we zijn er nog niet. Er is niemand die weet wat er nog gaat gebeuren. Dat is ook het vervelende. Als je weet dat we op 1 mei of 1 juli weer op vakantie kunnen, dan weet je waar we aan toe zijn, maar dat is helaas niet zo.”

Wat dat betreft zijn de voorlopige opschortingen van de vakantievertrekken ook onduidelijk.

“Je ziet ook nu weer hoe verdeeld de branche is. Laten we met z’n allen één dezelfde dag afspreken per land of bestemming. Laat er iemand de leiding nemen. Er moet iemand boven de verschillenden belangen staan en ik blijf dit toch de taak van onze branchevereniging ANVR vinden. Als er spelregels worden afgesproken laten wij er ons er dan ook aan houden, nu doet iedereen maar wat.”

Al met al is iedereen vooral heel hard aan het werk.

“Eens. Ik wil nog wel hebben gezegd dat ik het raar vind, dat ik niet weet waar sommige van mijn klanten zijn. Dat wordt niet gecommuniceerd.”

Dan kan je toch zelf contact met ze opnemen?

“Ik heb afgelopen weekend allemaal appjes gestuurd. Het is voor mij ook een leermoment geweest, want niet al mijn klanten blijken WhatsApp te gebruiken. Mijn doelgroep is voornamelijk 55-plus. Dat ik op de hoogte wil worden gehouden is overigens geen verwijt, want ik weet als geen ander dat iedereen zijn of haar stinkende best doet. Ik zal dit punt meenemen in de volgende evaluatiebijeenkomst van de RMC.”

Hoe heb jij het met je collega’s geregeld? Zijn jullie thuis gaan weken?

“Wij zijn normale werkdagen op het reisbureau blijven werken en ik heb het hele weekend onze klanten ingelicht en stand-by voor onze klanten in het buitenland gestaan. Daarnaast heb ik op ‘dit moment’ geen behoefte aan arbeidstijdverkorting, want er is veel werk te verrichten. Nu is het de discussie of wij openblijven voor de klant. Ik denk dat er veel bedrijven economisch dicht gaan. De Hema is ook nog open, dus waarom zou ik dan dichtgaan is mijn gedachte. Er komen hier ook gelukkig nog klanten betalen voor hun reis en hebben best veel vragen. We houden wel de anderhalve meter veiligheid aan en wassen regelmatig onze handen. Ook nu, en dat was ook bij het Thomas Cook-debacle, kunnen wij het verschil met het internet maken.”

Voorzie je problemen wat betreft betalingen?

“TUI heeft een actie gehad waardoor onze klanten niet hoefden aan te betalen, maar alles wat vertrekt in mei moet nu gaan betalen. Ik ben blij met het corona-voucher, want dat houdt nog een beetje de boel op gang. Echter, als een klant €3000 moet betalen voor een vakantie in mei met de onzekerheid dat deze niet doorgaat, gaat hij dat toch niet doen. Een klant die nog niks heeft hoeven aan te betalen, gaat al helemaal niks betalen op dit moment. Dat wordt onze uitdaging. Ik moet zo’n reis op een gegeven moment gaan annuleren, want anders moet ik straks de hele reissom gaan betalen en het doorschuiven naar een deurwaarder is kostbaar en niet echt klantvriendelijk.”

Jouw klanten hebben toch een handtekening gezet op de boekingsbevestiging, dat zij die reis hebben gekocht bij jou. Dan moet ze toch ook betalen?

“Dat klopt, maar hij heeft ook recht op de volledige reissom als deze reis niet kan worden uitgevoerd en zit echt niet te wachten op een voucher. Hij begrijpt de bijzondere omstandigheden, maar denkt ook aan zijn eigen belang net als wij en de touroperator, dus dit is best dubbel.”

Wat zou jou kunnen helpen in deze situatie?

“Dat touroperators snel duidelijkheid geven of reizen wel of niet doorgaan. Data van vakanties die geen doorgang vinden, moeten worden opgeschoven. Griekenland is tot 30 april dicht. Dan gaan we dus niet vliegen, dat is helder, maar veel touroperators hebben hier nog niks over laten weten met betrekking tot de geboekte reizen. Beloon de klanten die willen omboeken, de regering heeft financiële ruimte gegeven en laten we daar de oplossing zoeken.”

Houd je de hulpregeling van de overheid in de gaten?

“Jawel, maar het is ook voor de overheid natuurlijk een klus en zij zijn ook onderbezet. Er hebben 78.000 bedrijven arbeidstijdverkorting aangevraagd, dat kan niemand aan. Kijk nu naar Amerika, daar krijgt iedere Amerikaan een cheque. Zouden we ook met bedrijven kunnen doen. Er zijn een paar accountants in de reisbranche die voor de branche al aan kunnen geven waar de pijnpunten zitten. Meer duidelijkheid over de hulpregeling vanuit onze overheid zal helaas nog wel even op zich laten wachten.”

Hoelang houd je dit vol?

“Ik praat voor mijzelf. Ook voor SGR moet ik geld hebben op de bank. Iedereen heeft nu heel veel werk, maar geen inkomsten. Dan kan je uitrekenen hoe snel er geld wegloopt. Tienduizend euro’s per maand en er komt niks bij. Een belangrijke vraag is of we dit nog kunnen terugverdienen. Ik denk ook aan de toekomst: hoe kunnen wij als reisagent, zra en touroperator ons verzekeren tegen dit soort ongevallen.”

Hoe is het op het ogenblik bij The Travel Club?

“Ik ben blij dat ik bij The Travel Club zit. Dingen worden goed opgepakt, er wordt goed dagelijks gecommuniceerd en problemen worden op tijd opgelost.”

Heb je nog een tip aan collega’s?

“Omdenken, denken in oplossingen en niet in problemen. Alleen ga je sneller en samen komen we verder en ik wil jullie een dik compliment geven hoe jullie bovenop het nieuws zitten.”

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.