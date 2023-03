Korean Air introduceert Koreaanse vegan maaltijden

Deel dit artikel

Korean Air biedt nieuwe veganistische maaltijden aan die zijn geïnspireerd op de traditionele Koreaanse keuken.

Daarmee wil de luchtvaartmaatschappij tegemoetkomen aan de groeiende veganistische bevolking. De nieuwe maaltijden worden bereid met een verscheidenheid aan verse groenten en seizoensgebonden ingrediënten, waardoor passagiers een maaltijd vol natuurlijke smaken krijgen.

Gerechten zoals gestoomde gersterijst, geroosterde shiitake-paddenstoelen, salade met mungbonen en geroosterde tofu met pruimensalsasaus kunnen worden genoten door passagiers in alle klassen, terwijl ginkgo-notenpap en geroosterde yam met sojabonenpasta beschikbaar zijn voor Prestige- en First Class-passagiers. Afhankelijk van de route en het seizoen worden er verschillende soorten Koreaanse veganistische gerechten geserveerd.

Korean Air biedt momenteel zes soorten vegetarische maaltijdopties: veganistisch, lacto-ovo-vegetarisch, Oost-Aziatisch vegetarisch, Hindoe-vegetarisch, Jain-vegetarisch en rauw-vegetarisch.

Koreaanse veganistische maaltijden kunnen vooraf worden besteld op alle internationale routes die in maart vanuit Korea vertrekken. Klanten kunnen tot 24 uur voor vertrek van hun vlucht maaltijden bestellen via de website, mobiele applicatie of het servicecentrum van Korean Air.

Korean Air heeft ook een nieuwe selectie van zorgvuldig samengestelde wijnen geïntroduceerd. In samenwerking met Marc Almert, die door de International Sommelier Association werd uitgeroepen tot ‘World’s Best Sommelier 2019′, presenteerde de luchtvaartmaatschappij in oktober vorig jaar 52 nieuw geselecteerde inflight-wijnen. De wijnselectie van de luchtvaartmaatschappij, die voorheen voornamelijk bestond uit traditionele Franse wijnen, is uitgebreid met diverse wijnen uit andere Europese landen en continenten. De nieuwe selectie wordt voor het eerst aangeboden op de routes van de luchtvaartmaatschappij op/vanuit Los Angeles, New York en Parijs en zal binnen het jaar geleidelijk aan alle routes worden toegevoegd.

Auteur Arjen Lutgendorff