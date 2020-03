Ook aanbod Pharos en ANWB Ledenreizen straks via retail: “Krachtig product zal FOX-publiek meenemen naar ANWB”

Wanneer de merknamen FOX en Pharos zijn verdwenen, mag de retail ook het Pharos- en ANWB Ledenreizen-product gaan verkopen. Dat hebben Diana Zwartelé, Judith van der Zwaard en Wendy van Zijl van het retailteam van FOX laten weten in gesprek met TravelPro. Bang dat het FOX-publiek niet meer terugkomt wanneer alles is overgegaan in ANWB is het drietal niet.

‘Jongeren’ die nu FOX boeken, die boeken toch niet bij ANWB?

Van der Zwaard: “Ik denk dat we met reizen heel goed een jongere doelgroep kunnen aanspreken.”

Ik denk dat veel reisprofessionals zich serieus afvragen hoe jullie het FOX-publiek meekrijgen naar ANWB.

Van der Zwaard: “Ik denk dat we daar niet heel veel voor nodig hebben, omdat het product voor zich spreekt. We hebben de kracht van ons product om het FOX-publiek mee te nemen naar ANWB. We moeten geloven in ons product. Het is onze taak de retail uit te leggen dat het product hetzelfde blijft. We gaan er ook niks in veranderen. Op heel veel beurzen heb ik het ook al aangegeven bij klanten dat de merknaam FOX gaat verdwijnen, maar het maakt de mensen niet uit. Het gaat de mensen om het product dat ze boeken.”

Zou men alleen in de reisbranche zo denken over het meekrijgen van het FOX-publiek naar ANWB?

Van der Zwaard: “Ja en klanten laten al heel vaak merken te weten dat wij onderdeel van de ANWB zijn. Je merkt dat ‘ANWB’ voor hen iets vertrouwds en bekends is. ANWB is natuurlijk wel een heel betrouwbaar merk dat in de loop der jaren is neergezet. Dat geeft mensen een fijn gevoel. Net als dat mensen graag met KLM willen vliegen. Dat is ook vertrouwt, een sterk en (van oorsprong) puur Hollands merk.”

De samenwerking met retail blijft? Daar waren wel vraagtekens over.

Van der Zwaard: “Mogen we jullie blijven verkopen was dé meest gestelde vraag die we kregen. Ja, de retail mag onze producten, ook als de merknamen FOX en Pharos zijn verdwenen, nog steeds blijven verkopen. En nog veel meer dus. Niet alleen het FOX-product, maar ook het Pharos-én ANWB Ledenreizen-product komt straks op de plank te liggen. Dat is nu nog niet het geval. Beiden zijn ook nog eens heel makkelijk boekbaar. Ik denk een mooie kans voor de retail om dit met ons te omarmen.”

Krijgt iemand die 40 jaar ANWB-lid is ook een hoge korting op de reis en hoe gaat het met de commissies?

Van der Zwaard: “Dat is iets dat we nu nog aan het bespreken zijn.”

Van Zijl: “We zijn aan het bespreken welke producten we op welke manier gaan distribueren, via welke kanalen en welke verdienmodellen we eraan vast gaan hangen. We zijn verschillende opties aan het bekijken. TUI heeft bijvoorbeeld ook een categorisering aangebracht. Dat is iets waar we met name voor de ‘nieuwe’ producten naar moeten kijken en in overleg besluiten hoe we het gaan neerleggen.”

Lees het volledige interview in TravelPro #10 die vorige week vrijdag is verschenen.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.