Kreta’s Nana Beach Resort wordt omgebouwd tot luxueuze vijfsterrenresort

Nana Beach Resort op Kreta wordt omgebouwd tot een luxueuze vijfsterrenresort en heropent haar deuren in mei 2020. Na de verbouwing zal het resort verder gaan onder de nieuwe naam ‘Nana Golden Beach’.

Nana Golden Beach streeft ernaar het sterkste aanbod binnen het luxe all inclusive segment voor het gehele eiland neer te zetten. Het resort is gelegen aan het strand en ligt vlakbij steden als Chersonissos, Stalis en Malia. Het resort richt zich bij de heropening in mei 2020 nog verder op familievakanties binnen het luxe segment met onder meer zeven zwembaden waaronder een apart kinderbad.

Alle 500 kamers, verspreid over het hoofdgebouw en de bungalows, worden van kop tot teen gerenoveerd en ook een groot stuk verruimd. De twee volledig opgeknapte hoofdrestaurants bieden een brede keuze aan gevarieerde buffetten, bereid met verse, lokale producten. De vier à la carte restaurants maken de culinaire ervaring compleet met verfijnde gerechten geserveerd in een prachtig kader. Voor snacks en verfrissingen tussendoor, zijn er verschillende bars en snackbars. Eén van de snackbars is zelfs de klok rond geopend.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.