Kroatië treedt toe tot het Schengengebied

Vanaf 1 januari 2023 treedt Kroatië toe tot de Schengen-zone. Dat hebben de Europese lidstaten unaniem besloten. Het is voor het eerst in elf jaar dat een nieuw land toetreedt, na Liechtenstein in 2011.

Met het besluit kunnen de inwoners van Kroatië in het nieuwe jaar paspoortvrij door Europa reizen, en voor Nederlanders en Belgen wordt vakantie vieren in deze heerlijke bestemming veel makkelijker, want bovendien kun je er vanaf 2023 je aankopen in euro’s betalen! Bekijk hier de veelgestelde vragen.

Vanaf 1 januari 2023 kun je geen Kroatische kuna meer opnemen, maar komt de euro uit alle geldautomaten in het land. In de eerste twee weken van het jaar kun je nog met beide valuta’s betalen, daarna wordt alleen de euro geaccepteerd. Dat betekent dat je nooit meer om hoeft te rekenen wat die heerlijke lokale maaltijd kost, of dat lekkere glas Kroatische wijn.

Geen paspoortcontrole meer

Als je in het nieuwe jaar Kroatië binnen reist via de buurlanden Slovenië, Hongarije en Italië hoef je niet langer je paspoort te laten zien bij de grens. De internationale luchthavens in het land krijgen drie maanden de tijd om hun grenscontroles aan te passen. Dus ook als je met het vliegtuig aankomt, loop je zo naar de bagageband en uitgang – zo kan je vakantie nog sneller beginnen!

Author Arjen Lutgendorff