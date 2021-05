Krooder Reizen Uden wordt Travelcenter de Wit en is verhuisd naar een nieuwe locatie op het Brabantplein. Krooder maakt al zes jaar deel uit van de keten maar gaat nu in een modern jasje met trots de naam ‘De Wit’ dragen.

De eigenaren van Travelcenter de Wit, Ad en Michelle de Wit, laten weten ook trots te zijn op de mooie stap voorwaarts die ze maken samen met filiaalmanager Dorothé Peterse en reisspecialisten Tara de Kleijn en Julia Klotz.

Uden is de tweede locatie van Ad en Michelle die volledig volgens het Travelcenter concept gaat werken. Het Travelcenter zien zij als het reisbureau van de toekomst. Zo vindt je hier betere individuele adviesplekken, (bijna) geen gidsen meer in het zicht en wordt er gewerkt met grote tv’s en aparte schermen voor de klant. Daarop worden presentaties gehouden met filmpjes, foto’s en beschrijvingen van de reis zodat de klant al helemaal in vakantiestemming komt. De overige drie locaties (Gemert, Heesch & Rosmalen) zijn nog wat traditioneler met de naam Reisburo de Wit.

“Al richten we ons met de uitstraling van het Travelcenter concept op het midden tot hogere segment van de markt, we blijven open staan voor alle soorten reizen. De vakantiebeleving staat bij ons centraal. We steken veel tijd en energie in de voorbereiding van de reis en werken daarom het liefst op afspraak. Dat kan ook ’s avonds en in het weekend, eventueel zelfs bij de consument thuis. Wij zijn daar volledig op ingericht”, aldus Michelle de Wit.

Het is ook een bijzonder moment, met name voor Ad de Wit, die ooit één van zijn eerste reisbureaus onder de naam Reisburo de Wit startte in Uden. Na een afwezigheid van bijna 28 jaar keert de naam ‘De Wit’ weer terug. Toen aan de Markt, nu op Brabantplein 28.

