De 33e editie van de Airline Express staat voor de deur en er zijn nog enkele plekken beschikbaar.

De avonden in Amsterdam (25 maart) en Rotterdam (26 maart) waren al snel volgeboekt, maar de wachtlijst wordt snel weggewerkt. “Aarzel niet om je in te schrijven op de wachtlijst via onze website”, aldus de organisatie. Voor de locaties Eindhoven (8 april), Duiven (9 april) en Hengelo (23 april) zijn er nog slechts vijftioen plekken beschikbaar. Dit is een uitgelezen kans voor degenen die nog niet hebben ingeschreven om deel te nemen aan dit airline evenement.

Primeur

Dit jaar is er nog een primeur: de Airline Express vindt sinds zeven jaar weer plaats in Groningen (24 april), waardoor we ook reisagenten in Friesland kunnen bereiken. Het evenement zal gehouden worden in de prachtige zaal van het Martini Plaza, waar nog voldoende plek beschikbaar is.

Nieuwe airlines

Dit jaar hebben wij ook weer nieuwe airlines waaronder JetBlue, Eva Air en TAP Air. In totaal zullen 24 luchtvaartmaatschappijen aanwezig zijn tijdens de evenementen in verschillende steden. Alle deelnemende airlines zijn te vinden op onze website www.pasra.nl.

Verwend

Gedurende de avond zullen de reisagenten worden verwend met een buffet inclusief drankjes, geserveerd tussen 17.30 en 19.00 uur. Daarna zullen ze in 10 sessies van 15 minuten up-to-date informatie ontvangen van vertegenwoordigers van de deelnemende luchtvaartmaatschappijen. De avond wordt afgesloten met een spel waarbij zowel continentale als intercontinentale tickets te winnen zijn. Bovendien ontvangt elke deelnemende agent een leuk gadget als aandenken mee naar huis.