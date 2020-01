Lang leve…

Helaas voor de aanbieders van single reizen of reizen voor alleengaanden, want de Dag van je ex was 2 januari jl. Ook de aanbieders van wandelvakanties hebben hun kans al verkeken als ze niet wisten dat de Dag van rare loopjes 7 januari jl. was. Ook dit jaar weer genoeg mooie dagen om jezelf als reisaanbieder in de kijker te spelen.

Beter kan die niet vallen, want Blue Monday valt dit jaar precies een dag na het eindigen van de 50e Vakantiebeurs! En reis je of heb je reizigers op zondag 26 januari? Laat ze dan extra vriendelijk kijken naar de douanemedewerkers op de ‘Douanedag’. En jezelf in het zonnetje zetten? De eerste woensdag van mei is het de internationale dag van de reisagent.

En zullen we op de langste dag van het jaar (zondag 21 juni), je raadt het al, ja, de ‘Dag van de Lange Mensen’, weer klachten voorbij zien komen van mensen die te weinig beenruimte hebben? Van Peter R. de Vries-types die huilen, omdat ze met hun knietjes tegen het stoeltje voor zich aankomen. Zou ‘de lange mens’ nog steeds niet weten dat je geen beenruimte hebt in een standaard economy vliegtuigstoel? Misschien weer iets voor de treinsector om op in te haken. De Dag van de Lange Mensen, vergeet hem niet te noteren in je agenda.

De derde zaterdag van september is het weer World Cleanup Day, een dag die bij veel reisprofessionals al in de agenda staat genoteerd. In september (22) is het overigens ook de Europese Autovrije Dag. Benieuwd wat de autoverhuurpartijen daarmee doen. Zondag 27 september is het dé dag voor de toerismebranche, namelijk de Internationale Dag van het Toerisme. Volgens de Verenigde Naties, en natuurlijk ook volgens de reisbranche, verbroederd reizen. Zaterdag 31 oktober is het de Internationale Dag van de Stad/Wereld Stedendag). Reden genoeg om de stedentrips eens extra in het zonnetje te zetten.

Begin oktober kunnen alle toerismestudenten hun docenten in het zonnetje zetten, want 5 oktober is het de Dag van de Leraar. De Internationale Dag van de Burgerluchtvaart? Jazeker, een dag om te herdenken dat ‘we’ het vliegtuig kunnen pakken. Natuurlijk zijn er nog veel meer leuke dagen waar je als reisbedrijf leuk op in kan spelen: Doe vriendelijk dag (maandag 17 februari), Warme Truiendag (vrijdag 21 februari), Complimentendag (zondag 1 maart), Dag van Dieren en Planten in het Wild (dinsdag 3 maart), Internationale Dag van het Naakt-Tuinieren (zaterdag 2 mei), Dag van Afrika (maandag 25 mei), Oceanendag (maandag 8 juni), Drenteldag (vrijdag 19 juni), Internationale Dag van de Zonnebril (zaterdag 27 juni) Dag van de Kokosnoot (woensdag 2 september), Dag van de Baard (zaterdag 5 september), Veganismedag (zondag 1 november). Jullie hebben vast een collega voor wie er een dag tussen zit.

Maar ‘onze’ dagen, de dagen van en voor de reisbranche, blijven natuurlijk de mooiste dagen. Naast Vader- en Moederdag natuurlijk. Mailen jullie ons de bijzondere dagen die jullie vieren, zodat we ze ook in onze agenda kunnen plaatsen? Lang leve de ANVR Nieuwjaarsreceptiedag, lang leve de ANVR/Schiphol BBQ at the Beach, lang leve het KLM-feest, lang leve de Transavia Late Summer Party dag, lang leve alle PASRA Airline Express dagen, lang leve de studiereis-dagen, lang leve de congresdagen, lang leve de beursdagen, lang leve de Vakantiebeurs Vakdag, maar vooral: lang leve de eerstvolgende vakantiedag.

