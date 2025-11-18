LATAM Airlines introduceert twee nieuwe rechtstreekse routes naar São Paulo (GRU) vanaf Amsterdam en Brussel, en verhoogt tegelijkertijd de frequenties op diverse bestaande Europese verbindingen.

Vanaf april 2026 opent LATAM de route Amsterdam (AMS) – São Paulo (GRU) met drie vluchten per week, waarmee een nieuwe rechtstreekse verbinding tussen Nederland en Brazilië wordt gerealiseerd. In juni 2026 neemt de luchtvaartmaatschappij ook de route Brussel (BRU) – São Paulo (GRU) in gebruik, eveneens met drie vluchten per week. Daarmee ontstaat een directe verbinding tussen de hoofdstad van de Europese Unie en de belangrijkste hub van Zuid-Amerika.

Naast deze nieuwe routes bevestigt LATAM dat de operaties van Europa naar Brazilië vanaf 2026 verder worden versterkt:

Rome – São Paulo: dagelijkse vluchten vanaf juni 2026

dagelijkse vluchten vanaf juni 2026 Barcelona – São Paulo: dagelijkse vluchten vanaf juni 2026

dagelijkse vluchten vanaf juni 2026 Madrid – São Paulo: twee dagelijkse vluchten vanaf juli 2026

“De introductie van nieuwe routes en de versterking van onze frequenties tussen Europa en Zuid-Amerika vormen een belangrijk mijlpaal binnen onze regionale groeistrategie, omdat hierdoor meer passagiers rechtstreeks tussen beide continenten kunnen reizen”, aldus Thibaud Morand, General Director Europe, Asia and Oceania bij LATAM Airlines. “Ons doel is een modernere, efficiëntere en beter verbonden reiservaring te bieden, met meer keuzemogelijkheden voor onze passagiers en een voortdurend groeiend internationaal netwerk.”

Alle nieuwe vluchten worden uitgevoerd met Boeing 787-9 toestellen, met 30 stoelen in Business Class en 270 in Economy Class. Passagiers kunnen rekenen op een premium ervaring aan boord, met een hoogwaardige culinaire service en een geavanceerd entertainmentsysteem, waarmee LATAM laat zien dat comfortabel, modern en efficiënt reizen centraal staat.

Deze nieuwe operaties vormen een strategische stap in de uitbreiding van het netwerk van LATAM en bieden Europese reizigers meer mogelijkheden om Zuid-Amerika te bereiken. Ook kunnen reizigers efficiënt vanuit São Paolo doorreizen naar meer dan 50 bestemmingen in Brazilië en belangrijke regionale hoofdsteden zoals Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires, Montevideo en Asunción, naast andere iconische steden in Zuid-Amerika.

In 2026 zal LATAM wekelijks 90 vluchten uitvoeren vanaf 10 strategische vertrekpunten in Europa, wat de connectiviteit met Zuid-Amerika verder versterkt. De vluchten vertrekken vanuit Madrid, Barcelona, Parijs, Londen, Milaan, Rome, Frankfurt, Lissabon, Amsterdam en Brussel. Hiermee verstevigt de groep zijn aanwezigheid op het continent en biedt het een ruimer aanbod aan reismogelijkheden voor zowel zakelijke reizigers als vakantiegangers.