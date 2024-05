De nieuwste Travelpro is uit, waarin je weer volop interviews, columns, achtergronden en specials kan vinden.

‘Hoe kijken jouw collega’s naar jou?’ Het is een vraag die Arjan Kers (TUI) in het duo-interview stelde aan Fenny Koppen (Riksja Travel). Hoe kijken reisprofessionals naar evenementen die worden georganiseerd? Daar valt nog wel het een en ander aan te verbeteren. Op de enquête die we hielden werd weer veel gereageerd. De reacties lees je vanaf pagina 46.

In de specials van deze week veel tips van collega-reisprofessionals. Hakan Gürova (Anex), Gamze Gunes (Corendon) en Nicole van Amelsvoort (FTI) geven tips over Turkije. Natascha Mali (Untamed Travelling), Audrey Denkelaar (Corendon), Paul van Laarhoven (de Jong Intra Vakanties) en Anke van Nieuwenhuizen (TUI Nederland) laten hun licht schijnen over Mediterrane bestemmingen.

In de reportage over de studiereis die Sunair Vakanties organiseerde naar New York City lees je hoe verschillende reisprofessionals kijken naar deze immense stad. Benieuwd naar de reacties van Marja Bouwmeester (Sunair Vakanties), Bas Rikken (VakantieXperts de Planeet), Fenneke Vessies (VakantieXperts de Reiszaak) en Leontien Boeijenga (Reisburo Airport Eelde), blader dan snel door naar pagina 12.

Was dat het? Uiteraard niet! In deze editie vind je ook een interview met Corina IJkhout-Ploegman en haar dochter Lisa van VakantieXperts Bennekom waar ik op de fiets naartoe ging (pagina 6). Het bijzondere verhaal van Ilse Thorborg (de Reistoko) die samen met haar vriend en twee dochters naar Bali reisde om te onderzoeken of ze zich er ook definitief willen vestigen (pagina 34). En last but not least reisden Minet van Wees (TravelBy Minet), Hans van der Matten (’t Woerkums Reisbureau) en Ronald Raadsheer (bestuurder Coöperatie Travelizi U.A.) naar café Het Gegeven Paard in Utrecht om uitleg te geven over Travelizi en TravelBy, nieuwe namen in de reissector die opvallen.

