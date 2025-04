Ben je geïnteresseerd in technische zaken? Kan het niet vaak genoeg over AI gaan? Dan moet je dit magazine nu omdraaien, want dan vind je de TRAVELNEXT Tech Special.



Tijdens de laatste editie van TravDay werd er tijdens het TRAVELNEXT Kennistheater ook genoeg gesproken over AI, onder meer over de mogelijkheden die AI biedt om de reisagent te versterken. Moet je als reisagent nu bang zijn voor de digitale ontwikkelingen?

‘Elk jaar lees je weleens ergens dat het einde van de reisagent nabij is, maar we zijn er nog steeds’, aldus een reisagent op TravDay. Wie zijn zaakjes gewoon goed voor elkaar heeft, heeft bestaansrecht.

Wanneer het over de technische ontwikkelingen gaat, gaat het ook altijd in de gesprekken daarna over het niet willen verliezen van het persoonlijk contact – met de klant.

Hoe belangrijk persoonlijk contact is, komt ook terug in het interview dat ik had met Marcello Pacenti (eigenaar BMS-Travellers). Hij zit vol ervaringen én verhalen, die hij mij vertelde tijdens een smaakvolle lunch in het restaurant van zijn broer. Het gesprek eindigde vlak voor de eerste gasten binnenkwamen voor het diner.

Nico Bleichrodt (Holland America Line) vertelde over zijn visie op de cruisesector en hoe het is om samen te werken in de schaatswereld en de sponsoring/samenwerking met schaatster Joy Beune. Of er schaatsbanen op de schepen van Holland America Line komen? Je leest het in het interview.

Iets totaal anders is het artikel dat onze stagiair Roos Temminck schreef over vliegangst. Ze spreekt erover met Bente (cabin crew member TUI fly) en Josine Arondeus (GGZ-psycholoog, psychotherapeut en luchtvaartpsycholoog).

Wil je een update over het Afrika-aanbod en de ontwikkelingen? In de Afrika-special laten we experts aan het woord. Ze vertellen over verborgen pareltjes en persoonlijke favorieten.

En vergeet ook vooral niet om de column van de VvKR-voorzitter Kim Nooyens te lezen!

