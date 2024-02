De nieuwste Travelpro is uit, waarin je weer volop interviews, columns, achtergronden en specials kan vinden.

In deze editie vertelt Rob van Helvoort over Middenoostenreizen.com. Hij zegt op een gegeven moment: “We willen elke maand een nieuwe bestemming in de markt zetten.” Hoe hij dat met zijn team denkt te fixen lees je in het interview.

Ankie Jansen begon 25 jaar geleden met haar reisbureau in Den Haag. Een goede reden om haar eens op te zoeken (net als demissionair minister-president Mark Rutte deed tijdens de coronacrisis). Het reisbureau liep erg goed, misschien een reden om uit te breiden?

Ook nemen we je mee naar Namibië. Een prachtige reis door de Afrikaanse wildernis. Daarnaast lees je meer over de Caribbean en worden de laatste ontwikkelingen gedeeld door Sharmin de Vries (Aruba Tourism Authority), Miles Mercera, (Tourism Corporation Bonaire), Susan Vrolijk (Curaçao Tourist Board) en Debbie Moe (Barbados Tourism Marketing).

Veder kom je alles te weten over kamperen. Hebben we onderzocht wat de branche vindt van niet één, maar twee vakdagen op de Vakantiebeurs. Gaan we op rondreis door Marokko. Lees je meer over de re-branding van &Olives en nog veel meer…