Het voorjaar is voor de reisbranche dé periode van topdrukte, maar ook van volop inspiratie en kansen. Dat merkten wij tijdens het maken van deze Travelpro, waarin ondernemers, specialisten en jonge talenten hun plannen, zorgen én successen delen.

In deze editie lees je een interview met Chris Thomassen (oprichter van Wereldreizigers.nl). Hij vertelt hoe Booking.com zonder uitleg de samenwerking met bloggers stopt. Zijn verhaal raakt een breder thema: de macht van dominante online spelers tegenover onafhankelijke contentmakers in de reissector. Een relevante waarschuwing voor iedereen die werkt met of afhankelijk is van dergelijke platforms.

In het uitgebreide artikel over Scandinavië Dorien Hilberts (Buro Scanbrit), Monique Berkenbosch (TUI at Home), Bas Hendrikx (Riksja Travel), Heleen Bervoets (de Jong Intra Vakanties) en Kirsten Muntendam (BBI Travel) over trends en kansen voor reizen naar het noorden. Van actieve zomerrondreizen tot winterbelevenissen, van onontdekte regio’s tot duurzame keuzes: Scandinavië biedt volop inspiratie voor uiteenlopende doelgroepen. “Houd je van natuur, rust en ruimte, dan is dit echt jouw bestemming”, vat Kirsten Muntendam het mooi samen.

Verder een interview met Cem Dal over S2B Global. Hij legt uit hoe de beddenbank zich onderscheidt in een competitieve markt. Transparantie, flexibiliteit en aantrekkelijke marges voor partners zijn daarbij de sleutel. “We willen de agent helpen met onderscheidend aanbod, zodat hij de klant echt iets bijzonders kan bieden.”

Mirjam Bruinvelds (Africa Feeling) vertelt dat haar bedrijf sterk groeit, mede dankzij intensieve samenwerking met zelfstandige reisadviseurs. “Via ZRA’s kunnen we klanten maatwerk bieden waar grote touroperators vaak niet aan toekomen”, zegt ze.

Een ander inspirerend ondernemersverhaal komt van Nick van Loon van Tuktuk Reis Sri Lanka. Hij is het 500e lid van de VvKR. “Vorig jaar besloot ik dat het tijd was om echt iets te gaan doen met het toerisme in Sri Lanka. Ik wilde rondreizen door het land organiseren, en dat op een bijzondere manier: per tuktuk.”

In het artikel over cruises zetten we het uitgebreide aanbod voor 2026 en 2027 op een rij van Holland America Line, Norwegian Cruise Line, Regent Seven Seas Cruises, Silversea Cruises, Celebrity Cruises, MSC Cruises, Princess Cruises, Azamara, Oceania Cruises en Explora Journeys. Nieuwe schepen, wereldcruises, luxe expedities: het aanbod is breder dan ooit.

Ook Sunny Cars komt aan bod. Tijdens de jaarlijkse Round Table op Mallorca gaven oprichter Kai Sannwald en managing partner Thorsten Lehmann een inkijkje in hun strategie, waarin IT en klanttevredenheid centraal staan. Innovaties, zoals de My Sunny Ride-app, moeten de klantbeleving nog verder verbeteren.

Een mooi voorbeeld van hoe onderwijs en werkveld elkaar versterken is de Reiswerk Travel Challenge 2025. Hbo-studenten uit heel Nederland werkten in Benidorm aan innovatieve, duurzame oplossingen voor het toerisme. De winnaars? Dat lees je in het artikel.

Tot slot presenteren we de uitkomsten van een onderzoek naar de grootste ergernissen bij ZRA’s en reisagenten. “Klanten denken dat wij altijd duurder zijn, terwijl dat vaak niet zo is”, zegt een van de respondenten.

Kortom: volop actualiteit, nieuwe inzichten, inspiratie en kansen.



Veel leesplezier gewenst!