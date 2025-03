Reizen is verandering. Dat blijkt ook uit deze editie van Travelpro, waarin we van de ene dynamische ontwikkeling naar de andere gaan. De reisbranche is voortdurend in beweging, en juist dat maakt het zo boeiend. Of het nu gaat om bedrijven die een jubilea vieren, leiders die het stokje overdragen, nieuwe reisconcepten die opkomen of bestemmingen die veranderen – het draait allemaal om aanpassing en vooruitgang.

Neem Corendon, dat dit jaar haar 25-jarig jubileum viert. Een mijlpaal waarbij wordt stilgestaan bij een kwart eeuw vol innovatie en groei in de reiswereld. Of het afscheid van Hans Knottnerus bij Sunny Cars, die met een diepe buiging het stokje overdraagt aan collega’s Suzanne Al en Marco Ammerlaan. Een carrière vol passie komt ten einde. Samen met Hans, Suzanne en Marco kijken we terug en blikken we vooruit.

Nieuwe reisconcepten en trends blijven de markt verrijken. Naturistenvakanties winnen aan populariteit, zoals blijkt uit het verhaal van Christy-Anne Kniestedt van Internatuur. Zij ziet een groeiende interesse in blootvakanties, waarbij het draait om vrijheid en gelijkheid. Ondertussen groeit ook het besef dat reizen voor iedereen toegankelijk moet zijn. Quirine Kamphuisen, directeur van Stichting Het Buitenhof, zet zich in voor vakanties voor mensen met een beperking en pleit voor meer aandacht en betaalbaarheid.

Op het gebied van bestemmingen zien we eveneens verschuivingen. De Balkan wordt steeds populairder onder avontuurlijke reizigers en cultuurliefhebbers. Rob van Helvoort en zijn team van Midden-Oosten Reizen/Travel Legends spelen hierop in met het nieuwe label Balkan Reizen. De vraag naar unieke ervaringen blijft groeien, en dat geldt ook voor bucketlistreizen. Japan is hun absolute nummer één, met bijzondere initiatieven zoals een culinaire reis met sterrenchef Soenil Bahadoer onder het label van Travel Legends.



Verandering is ook zichtbaar in de manier waarop reisorganisaties samenwerken met de retail. Waar sommigen nog aarzelen, zien anderen juist kansen. Midden-Oosten Reizen/Travel Legends werkt succesvol samen met ZRA’s en laat zien dat een goede samenwerking loont.

De Caribbean blijft een geliefde regio, en aanbieders spelen in op de vraag met nieuwe concepten en luxe accommodaties. Maar ook dichter bij huis wordt het reisaanbod uitgebreid. Duurzaamheid blijft een belangrijk thema, en treinreizen winnen aan populariteit. Evelien van Oosten (ZRA bij The Travel Club) deelt haar ervaringen met een Zwitserse treinrondreis, waarbij comfort en natuur samenkomen. The Golden Eagle Express bewijst dat luxe treinreizen langs de Zijderoute een droomervaring kunnen zijn, waarbij reizigers in stijl de geschiedenis en cultuur van Centraal-Azië ontdekken.

Of het nu gaat om het vieren van een jubileum, het pionieren met nieuwe reisconcepten, het verbeteren van toegankelijkheid of het inspelen op veranderende reisvoorkeuren, in deze editie van Travelpro lees je voorbeelden van verhalen die laten zien dat de reisbranche nooit stilstaat. Verandering is de enige constante, en dat maakt het vak zo dynamisch.



Veel leesplezier!

Arjen Lutgendorff