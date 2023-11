De nieuwste Travelpro is uit, waarin je weer volop interviews, columns, achtergronden en specials kan vinden.

Terwijl in Nederland de eerste sneeuwvlokken naar beneden dwarrelen nemen we je in deze editie mee op de eerste vlucht van Corendon naar Curaçao. Oprichter van Corendon Atilay Uslu vertelt over zijn favoriete eten en lievelingsrestaurant op het eiland.

Je hebt hem waarschijnlijk al op de cover zien staan, want ruim een half jaar geleden begon Rutgher Verstrepen bij Corendon met een duidelijk doel: de retail nog meer binden aan de reisorganisatie. Of dat is gelukt, lees je hieronder.

In het duo-interview kom je meer te weten over wat Joyce Akkersdijk (FTI) en Marco Ammerlaan (Sunny Cars) in hun vrije tijd doen. Maar ook over hoe zij hun carrière en privé-leven in balans weten te houden.

We spreken Arjan Dijkshoorn over de ontwikkeling en naamswijziging van zijn reisbureaus. En nemen een kijkje in zijn nieuwe winkel in Maassluis.

Heb je de USA-Canada Experience deze maand gemist? Dan vind je in deze editie een leuk interview met James Budge. Een Texaan die je niet over het hoofd kan zien vanwege zijn cowboyhoed. Daarnaast vind je ook een uitgebreide USA-special en spreken we met Roxana Gouweleeuw (Travel Trend), Paul Backer (Tioga Tours), Dalarna van Pijkeren (Yaxa Reizen) en Vincent Hekkert (EURAM) over dit veelzijdige land.

Maar er was nog meer te beleven deze maand. Begin november vond namelijk de KLM Fair plaats. Niemand minder dan Chris Zegers was aanwezig om alle vragen van de reisprofessionals te beantwoorden.

En er is nog veel meer. Zo spreken we Sander Groen over zijn nieuwe boek ‘Tussen de rails’. Vertelt Rudolf Verbeek (Interhome) je alles over de vakantiehuizenmarkt en vertellen we je alles over huwelijksreizen.

