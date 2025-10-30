Eén ding kwam tijdens de afgelopen maand op de verschillende events die we hebben bezocht veelvuldig onder de aandacht: social media en AI. Maar bovenal wordt er bij elke speech het belang van een fijn en hecht team benadrukt als een geluksdubbeltje tot het succes van het bedrijf.

Evenementen zijn er volop. Ons eigen evenement TravDay in De Rijtuigenloods in Amersfoort dat begon met een zeer goed bezocht TRAVELNEXT Kennistheater. Liggen de oude marketinggewoontes op de schroothoop? Laat de nieuwe generatie zich echt niet meer leiden door een zoekbalk? Volgens Else van TikTok: “Mijn For You-feed op TikTok gaf mij een inkijkje in een land waar ik nog nooit was geweest. En ik dacht: daar moet ik naartoe.” En zij zal niet de enige zijn.

In het artikel over de TRAVELNEXT-presentaties lees je meer over agentic AI en influencer marketing. En inderdaad, die influencers die alleen maar een foto hoeven te maken… Of toch niet?

Waar er een tijd een negatieve schaduw hing over reizen naar de Verenigde Staten, gaat de zon hopelijk weer schijnen boven de hoofden van de USA-aanbieders. Tijdens de Visit USA Roadshow werden er genoeg handvatten gedeeld om Nederlanders te enthousiasmeren het land juist nu te bezoeken. “Reizen naar de Verenigde Staten wordt juist goedkoper, mede door de gedaalde dollar.” Natasja Eshuis (Travel Trend): “Afhankelijk van de vergelijking die je maakt, is de waarde van de Amerikaanse dollar sinds januari 2025 met zo’n 10 tot 14% gedaald. Dit heeft invloed op de prijzen van reizen.” Inspiratie opdoen voor andere bestemmingen? Blader dan vooral ook door naar de Airline Special, met tal van nieuwe bestemmingen.

Zelf reisden we richting de Marokkaanse Sahara, een hoek van Marokko die nog niet zo bekend is onder de Nederlandse reiziger. Stilte, avontuur en heerlijk eten. Een uniek verkooppunt in combinatie met steden als Marrakesh en Casablanca.

Verder duiken we in wat gaande is bij Prijsvrij Vakanties/D-reizen en Dertour. Er wordt veel over gesproken in de sector, logisch ook. Hopelijk weten beide partijen snel tot een oplossing te komen waarmee iedereen tevreden is.

Gelukkig zien we dat het persoonlijke contact nog springlevend is. De redactie sprak de afgelopen tijd met honderden collega’s. We vierden feest met ruim 550 reisagenten op het bruisende Jij&KLM Nazomerfeest in Maarssen en waren aanwezig op het dakterras van Transavia, waar de airline haar Late Summer Party 2025 vierde. Marcel de Nooijer (CEO Transavia) sprak over de operationele stabiliteit en het 60-jarige jubileum. Daags daarop kondigde hij zijn afscheid aan als CEO bij Transavia.

Last but not least, vind je in dit nummer een interview met Tim en Hilda, oprichters van Avila Reizen. Het verhaal van het bierviltje vind ik persoonlijk geweldig. Tijdens het feest dat ze gaven om het 15-jarig bestaan te vieren en de opening van het nieuwe pand, stond het bierviltje er, beschermd achter glas. Als het geluksdubbeltje van Dagobert Duck. Maar de grootste rijkdom van Tim en Hilda? “Onze kinderen de wonderen van de wereld te laten zien en die tegelijkertijd door hún ogen opnieuw te beleven. Dat is onbetaalbaar. Dat ze kinderen uit andere culturen leren kennen, zich bewust worden van het belang van natuur en diersoorten, en respect ontwikkelen voor de wereld waarin ze opgroeien.”

Waarin vind jij rijkdom?

Veel leesplezier!

Arjen Lutgendorff

arjen@travelpro.nl