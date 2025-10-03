‘Je gunt elkaar iets, je leert van elkaar en je groeit samen.’ Deze woorden van Elize Breed Schouten en Caroline van Huigenbos (beiden Travel Counsellors) blijven bij me hangen. Ze ontmoetten elkaar ooit op een studiereis en zijn inmiddels niet alleen collega’s, maar ook vriendinnen. Hun verhaal laat zien waar onze branche om draait: samenwerken, elkaar verder helpen en samen mooie dingen meemaken.

Dat gevoel van verbinding kwam de afgelopen weken vaak terug. Het viel me op dat we allemaal bezig zijn met de vraag hoe we reizen leuk, waardevol en toekomstbestendig kunnen houden. Soms gaat dat over technologie, soms over nieuwe producten en soms gewoon over hoe we met elkaar omgaan.

In de stedentripspecial komen er vier specialisten aan het woord: Sarena Zijlmans van de Jong Intra Vakanties, Marja Bouwmeester van Sunair, Tineke Boele van Corendon en Anne Feenstra van TUI Nederland.

We spreken ook uitgebreid met Reinoud Koot en hij legt uit hoe Zoover is doorgegroeid van reviewplatform naar een hybride OTA: reviews blijven de basis, maar je kunt nu ook gewoon boeken – via het eigen virtuele touroperatormodel (Vakanties.nl) en partners.

Vincent Hekkert, Head of Performance bij Travel Counsellors, vertelt hoe digitale tools meer ruimte geven voor persoonlijk contact met de klant. Zoals hij het mooi zegt: “Technologie ondersteunt, maar het contact van mens tot mens blijft de kernwaarde van Travel Counsellors, nu en in de toekomst.”

Tijdens de Men Only-reis naar Zuid-Spanje kwamen dit soort thema’s ook ter sprake. Natuurlijk was er tijd om te genieten van de zon en de sfeer in Málaga, Sevilla en Cádiz, maar er werd ook serieus gesproken over hoe we ons vak aantrekkelijk kunnen houden voor nieuw talent en hoe we beter gehoord kunnen worden in het debat over duurzaamheid en luchtvaart.

Michal van Bavel (Untamed Travelling) ons mee naar de savannes van Zambia, waar een wandelsafari de natuur nog intenser doet beleven. Ethan-Rory van de Vrande (Sawadee Reizen) vertelt hoe zij inspelen op de groeiende vraag naar comfort in Kenia en Tanzania, zonder de klassieke safaribeleving te verliezen.

Tot slot kijken we vooruit naar het ANVR-Congres in Rabat, waar het thema ‘connecting’ centraal staat, en hoor je van collega’s en partners hoe we elkaar sterker maken.

Voor mij laat dit nummer zien dat de reisbranche draait op passie én samenwerking. We hebben allemaal dezelfde drijfveer: reizigers onvergetelijke ervaringen meegeven. En dat doen we, zoals Elize en Caroline zeggen, door elkaar iets te gunnen, van elkaar te leren en samen te groeien.

Veel leesplezier!

Arjen Lutgendorff

arjen@travelpro.nl