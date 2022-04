Lees nu Travelpro nr. 4 – april 2022 online!

Deel dit artikel

Zorg dat je huisdieren niet onder de brievenbus liggen, want deze week valt een bomvolle editie van Travelpro op je deurmat. Maar liefst 100 pagina’s aan interviews, specials, achtergrondverhalen, onderzoeken en meer. Het magazine is ook online te lezen. Namens het hele team wensen wij jou veel leesplezier.

Deze maand in Travelpro gaan Jozef Verbruggen (Untamed Travelling) en Fred van Eijk (Travel Counsellors) met elkaar in gesprek. Benieuwd wie van de twee vroeger punker is geweest? Dat lees je in het duo-interview. We spreken met Jo Migom de General Manager EU Thomas Cook over de plannen van Thomas Cook in Nederland. Verder onderzoeken wat de coronacrisis heeft gedaan voor de service op het reisbureau. Duiken we dieper in op wat oorlogen doen met het reisgedrag van de consument, Victor Lamme (hersenonderzoeker Universiteit van Amsterdam) en Karel Werdler (Senior Lecturer INHolland) delen hun expertise. We gaan mee op studiereis naar Lissabon met Dutch Travel Services, nemen je mee naar Griekenland, de Antillen en op luxe cruise, vertelt Dries Roelvink of hij zijn gele zwembroek wel of niet meeneemt op vakantie en nog veel meer…

Zelf Travelpro thuis of op kantoor ontvangen? Klik hier: https://www.travelpro.nl/abonneren/

Lees hieronder de maart-editie van Travelpro.

Author Dylan Cinjee