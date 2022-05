Lees nu Travelpro nr. 5 – mei 2022 online

Deel dit artikel

Vandaag verschijnt de nieuwste editie van Travelpro met daarin interviews, specials, achtergrondverhalen, onderzoeken en meer. Het magazine is ook online te lezen. Namens het hele team wensen wij jou veel leesplezier.

In deze editie reageren diverse reisprofessionals op het nieuws dat de oud-eigenaren € 450.000 krijgen voor het Intellectueel Eigendom (IE)-rechten van het bedrijf.

Tim van der Wel (Avila Reizen) en Arjan Kastelein (Personal Touch Travel) gingen voor dit nummer met elkaar in gesprek. Benieuwd wat zij van elkaar willen weten? Dat lees je in het duo-interview.

Na het chaotische weekend in de meivakantie op Schiphol vroegen wij reisprofessionals wat zij vinden van de situatie. De reacties hierop en uitslag van ons Travelpro Research zijn terug te vinden vanaf pagina 9.

Verder lees je interviews met Jacqueline Sajet over haar leven in Italië, Erik Mouthaan die vertelt over New York City en zijn recent uitgebrachte boek, Wibi Soerjadi en zijn liefde voor Disney, Joyce Akkersdijk en Anne Raamsteeboers (FTI), reportages over de activiteiten van Riks de Jong/Steroma MED Reizen in Turkije, Europa-Park en Celebrity Beyond, columns van Tirso Trom (Aruba Tourism Authority) en Marco Ammerlaan (Sunny Cars) en specials over het Midden-Oosten, Frankrijk en verre reizen.

Zelf Travelpro thuis of op kantoor ontvangen? Klik hier: https://www.travelpro.nl/abonneren/

Lees hieronder de maart-editie van Travelpro.

Author Arjen Lutgendorff