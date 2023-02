Lees nu de Travelpro van februari 2023 online

Deel dit artikel

In deze editie spreken we met Coby van Dongen (de Jong Intra Vakanties) over haar belevenissen de afgelopen 46,5 jaar en over het bijna onvoorstelbare dat staat te gebeuren; het moment dat Coby voor het laatst de deur achter zich dicht doet en niet meer 24/7 aan zal staan. Daarnaast nemen we je samen met Avila Reizen meer naar Oman, vertellen Untamed Travelling en Sawadee meer over rondreizen, delen we de laatste airline-nieuwtjes met je en duiken we dieper in Azië. Verder geeft Customs and Border Protection meer duidelijkheid over het aanvragen van een ESTA. Harco van Uden (Experience Travel) legt uit waarom we juist méér moeten gaan reizen. Christine van Hedel en Esma Ozogul (TUI) vertellen meer over het samenwerken met influencers. Jeroen Otto (TUI at Home) en Martine de Knoop (The Travel Club) gaan met elkaar in gesprek, Holland America Line trapt het 150-jarig jubileum af en Erika Dankmeijer (ongevaccineerdopvakantie) deelt haar kijk op de wereld. En er is nog meer…

Lees hieronder de februari-editie van Travelpro.

Auteur Dylan Cinjee