Lees nu Travelpro van januari 2023 online

In deze editie: John Goverde over de ontwikkelingen bij Pelikaan Travel Group, Charles Verstegen (Transavia) over de initiatieven waarmee de luchtvaartmaatschappij bijdraagt aan de duurzaamheidsslag die de luchtvaart maakt en een special waarin de noviteiten van verschillende aanbieders worden uitgelicht. Je leest ook wat de TUI Care Foundation doet op het Kaapverdische eiland Sal, waarom Reclame Fossielvrij reclame voor vlieg- en cruisereizen wil verbieden, maar ook waarom de ANVR daar tegen is. Marjon Kaper en Gert-Jan Bresser (beiden ANWB Reizen) gaan in gesprek met elkaar, Ralph van den Houten (Avila Reizen) maakte een reportage over zijn reis naar Antarctica, je leest alles over de nieuwste cruiseschepen, Andres Neira de Back en Bas Post vertellen over de herpositionering en moderniseringsslag bij Center Parcs en we interviewden Arne Bos over Parkos.com.

Author Arjen Lutgendorff