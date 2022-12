Leo Alkemade, nieuwe gezicht van Prijsvrij Vakanties

Deel dit artikel

Leo Alkemade is de nieuwe ambassadeur van Prijsvrij Vakanties. De acteur, cabaretier en zanger is de komende jaren te zien in verschillende landelijke campagnes van de reisorganisatie.

Het nieuwe gezicht van Prijsvrij Vakanties is een echte alleskunner. Zelf zegt hij daarover: “Omdat ik breed inzetbaar ben, blink ik nergens écht in uit. Misschien moet ik meer focussen, maar dit is zoveel leuker.” De reisorganisatie heeft grootse plannen met de samenwerking. “Leo is positief en onbezorgd, wat naadloos aansluit bij wat wij als merk willen uitdragen. Mede daarom besloten we een samenwerking aan te gaan en zijn gezicht te koppelen aan Prijsvrij Vakanties. Daar zijn we heel trots op”, vertelt Marc van Deursen (CEO Prijsvrij Group).

In de nieuwe tv-commercial van Prijsvrij Vakanties laat Alkemade vanuit Curaçao zien waar de ideale vakantie volgens hem aan moet voldoen. Dit doet hij onder begeleiding van zijn eigen nummer Dagen Van Goud, waardoor je direct in de vakantiesferen raakt. Het nummer is onderdeel van zijn album In Het Wiel en is te beluisteren op Spotify. Prijsvrij Vakanties gaat de campagne breder uitdragen in de vorm van een verhaal. Deze wordt verder gevormd door verschillende korte sketches met Leo in een vakantiesetting. De tv-commercial is vanaf zaterdag 24 december 2022 te zien op televisie. De aankondiging van de samenwerking is vanaf nu te vinden op de website en de socialmediakanalen van Prijsvrij Vakanties.

Author Sharon Evers