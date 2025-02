“Als het zover is dan zien we het wel”, aldus Gerda Klooster en haar man Erich Wünker in 2018 op de vraag of hun zoon en dochter interesse hebben om bij Klooster Reizen te gaan werken. Inmiddels werkt dochter Leonie in het familiebedrijf en werd gevierd dat het reisbureau aan de Langestraat in Winschoten er 50 jaar is gevestigd. Travelpro’s Arjen Lutgendorff zocht Gerda en Leonie op.

De laatste keer dat ik in Groningen was, was voor de coronapandemie. Ik sprak destijds met Gerda en Erich over de toekomst van het familiebedrijf. Zou er veel zijn veranderd? Waarom heeft Leonie ervoor gekozen om bij het bedrijf aan de slag te gaan? We spreken af in de winkel die al 50 jaar op dezelfde plek is gevestigd. Bij binnenkomst krijg ik koffie, een klant maakt een afspraak voor later die week en Gerda wordt geroepen. Samen met haar ga ik naar boven waar haar werkkamer zich bevindt. Leonie zit nog in een bespreking en sluit later aan.

Met de kennis van nu

Erich, is sinds hij nog voor de coronapandemie wethouder van de gemeente Oldambt is geworden, niet meer actief betrokken bij Klooster Reizen. Hoewel de coronapandemie geen geliefd onderwerp is binnen de branche, ben ik toch benieuwd hoe die tijd is geweest voor Klooster Reizen. Gerda vertelt, met haar prachtige Groningse tongval, dat Klooster Reizen bij aanvang van de coronapandemie volop in de running was. “We hadden net een mooi reisbureau in Groningen overgenomen. Het ging hartstikke goed en we besloten om het reisbureau in het centrum van Groningen samen te voegen met die in Haren, dat ook onderdeel van de gemeente Groningen is. Met de kennis van nu is dat geluk geweest. Toen kwam ons in juni 2020 ter oren dat reisbureau Jansma in Roden ging stoppen. Dat was voor mij onbestaanbaar. Het was het enige reisbureau in Roden. Wij wilden het kantoor maar wat graag voortzetten, dus wij hebben het overgenomen van de familie Jansma.”





Het komt goed

Ik vraag mij af waarom de familie destijds heeft besloten om een reisbureau over te nemen midden in de coronapandemie. Reizen werden geannuleerd en het was nog maar de vraag hoe de toekomst er (voor de reissector) uit zou zien. Waarom ging ze over tot koop? Gerda: “De familie Jansma dacht: ‘Het komt niet goed’. Wij dachten: ‘Natuurlijk komt het wel weer goed’. Ik wist niet hoe lang de coronapandemie zou duren, maar dat het weer goed zou komen, wist ik zeker. Dat het nog zó lang zou duren, dat wist ik ook niet. De medewerkers van Jansma gingen helaas allemaal wat anders doen. Ik heb er een team van ons opgezet dat het reisbureau heeft doorgezet. Nu is het gewoon onderdeel van onze zes mooie reisbureaus.”







“Wat Leonie later wil doen, dat is aan haar natuurlijk”







Nieuw pand

Gerda vertelt dat Klooster Reizen inmiddels vestigingen heeft in Roden, Winschoten, Haren, Delfzijl, Hoogezand en Stadskanaal. Op Roden na allemaal in de provincie Groningen. Gerda: “Maar ook in Roden kijken ze graag naar RTV Noord. In Stadskanaal hebben we net een nieuw pand gekocht; het buurpand van het huidige reisbureau. Een prachtig gebouw, waar we een nieuw reisbureau van gaan maken met op de bovenverdieping een presentatieruimte. We kunnen lopend verhuizen en in het huidige pand blijven tot alles in de nieuwe winkel in orde is. Het huidige pand is gehuurd, wat de situatie ideaal maakt.”

Uitbreiding

Op de vraag of er nog de wens is om uit te breiden naar andere provincies laat Gerda weten: “Nee, want het moet wel behapbaar zijn. Als er iemand ziek is en er moet een collega meer dan een uur heen en terug rijden, dan is dat niet gemakkelijk te organiseren. Zes jaar geleden hadden wij overigens nog geen 30 medewerkers en dat hebben we nu wel. Er is ook een hele grote wijziging in medewerkers. Helaas hebben veel vaste medewerkers in de coronaperiode voor ander werk gekozen, maar met ons nieuwe team is het ook hartstikke leuk.”

Grote frustratie

Met de bevolkingsdichtheid in de kleinere Groningse steden moet het voor mijn gevoel lastig zijn om nieuwe medewerkers te vinden. Gerda: “Het is echt niet gemakkelijk om de juiste persoon te vinden. Dat is een grote frustratie. Soms vind je iemand met ervaring en soms moet je zorgen dat je je eigen opleiding geeft.” Klooster Reizen werkt veel samen met de studies in de regio en heeft heel veel stageplekken. Elk jaar in ieder geval zes. Gerda: “Daar zitten soms echt hele goede tussen die het ook leuk vinden om bij ons te blijven. We doen er van alles aan om nieuwe mensen te blijven interesseren. We bezoeken ook de carrièremarkt van Hogeschool Tio. Het is gewoon anders dan voorheen met de jonge generatie. Dat hoor je overal, deze mensen switchen sneller en dat is echt een uitdaging.”







“Cruisen is een écht reisbureau-product en boek je niet online”







Het was in Nederland ook niks

Ondertussen komt Leonie binnen en haar moeder vertelt dat we het net hebben over haar tijd in Spanje. Ze moedigt haar dochter aan om te vertellen over die periode, en ik ben benieuwd waarom je midden in de coronapandemie naar een ander land gaat. Leonie: “Ik wist altijd dat de wens er vanuit mijn ouders was dat mijn broer en ik ooit in de zaak zouden komen. Ik ben even bij Klooster Reizen aan de slag gegaan, maar ik had altijd de wens om nog voor langere tijd naar het buitenland te gaan. Het was in Nederland ook niks met de pandemie en ik had niets te verliezen, dus ik ben naar Barcelona vertrokken. Ik heb er gestudeerd en ben bij Baja Bikes gaan werken. Dat was voor mij wel een bevestiging dat ik in de reiswereld wilde blijven. Na tweeënhalf jaar kwam ik terug in Nederland.” Of ze het Spaans machtig is na die jaren? “Ik had en heb een Nederlandse vriend, had Nederlandse collega’s en een Nederlands huisgenootje. Ik spreek natuurlijk wel een beetje Spaans, maar ik heb het niet echt geleerd.”

Het ontstaan van Klooster Reizen

Het verhaal van Klooster Reizen begon in 1932, toen Hendrik Klooster, de opa van Gerda, zijn eerste bus kocht. Wat begon als een vervoersbedrijf met touringcars, groeide uit tot een reisorganisatie. In 1966 richtten Elzo en Elly Klooster, de ouders van Gerda, het eerste officiële reisbureau op boven de garage. Acht jaar later verhuisde het reisbureau naar de huidige locatie aan de Langestraat in Winschoten. In 1993 namen Gerda Klooster en haar man, Erich Wünker, het reisbureau over. Destijds telde het busbedrijf nog zestien touringcars, maar met de opkomst van charters veranderde de vraag. In 2003 verkocht de familie het busbedrijf en richt zich sindsdien op haar reisbureaus. Klooster Reizen is aangesloten bij Dutch Travel Alliance (DTA).

Iets gebeuren

Het moment dat Leonie terugkeerde in Nederland was hét moment voor Gerda om haar dochter te vertellen dat ze het ontzettend druk had gekregen door alle nieuwe medewerkers en door het zesde kantoor dat erbij was gekomen. Gerda: “Er moest iets gebeuren. Ik liet Leonie weten: ‘Het is nu wel de tijd om te beslissen of je hier aan de slag wil gaan of niet’. Leonie: “Mijn vriend komt uit Brabant, dus we wilden kijken hoe het zou zijn om samen te wonen in Groningen terwijl ik bij Klooster Reizen aan het werk zou zijn. Dat hebben we gedaan en voor ons was dat heel erg geslaagd. Mijn vriend gaf aan dat hij de stap naar Groningen wilde nemen en dat was voor mij ook het moment om de knoop door te hakken. Op 1 november 2023 ben ik gestart. We moesten nog wel kijken wat mijn rol precies zou worden.”

Balie

Leonie studeerde Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Ervaring aan de balie had ze niet. Hoe is het dan om aan de balie plaats te nemen? Leonie: “Nou, het voelt niet zo spannend. Ik val regelmatig in, bijvoorbeeld als er iemand ziek is of om een andere reden en ik ben nog steeds heel veel aan het leren. Je wil toch overkomen alsof je weet waar je het over hebt. Het is alleen maar goed voor mij om dit te doen, want elke nieuwe reisagent die bij ons komt werken met weinig ervaring moet door hetzelfde proces heen. De collega’s vinden het – voor zover ik weet – heel fijn dat ik er ben. Ze hebben heel veel ideeën die ze met mij delen, dus ik heb het druk genoeg.”

Reisbureaus naar Brabant?

De wens om in het familiebedrijf aan de slag te gaan is er bij Leonie nog niet zo heel lang. Leonie: “Echt nog maar heel kort. Ik heb er altijd wel met een half been ingestaan. Ik kreeg thuis heel veel mee, kwam regelmatig op de zaak, maar mijn ouders hebben mij nooit verplicht. Ze zeiden altijd: ‘Kijk maar wat je zelf wil doen’.” Ik verbaas mij erover dat ze, zelfs na de voor de reisbranche zo rampzalige coronapandemie zin heeft om bij het reisbedrijf aan de slag te gaan. “Na Barcelona dacht ik: ‘Ik ga er gewoon voor’. Ik wilde wel dat alle puzzelstukjes goed zouden liggen. Dat mijn vriend oprecht met mij mee wilde naar Groningen vanuit Brabant. Hij kan gelukkig werken vanuit huis. Ik had de reisbureaus niet mee kunnen nemen naar Brabant.”

Junior

De eerste keer dat Leonie meeging naar een meet and greet van de Dutch Travel Alliance (DTA) bleek dat ze niet de enige was van de nieuwe lichting. Ook Justin Goverde (Pelikaan Travel Group), Emmie de Wit (Travelcenter de Wit & Mijn ReisKennis) en June Römer (Kupers Reisinfo) zijn als jonkies volop aan de slag in familiebedrijven. Leonie: “Ja, dat is heel leuk. We hebben nu een groepje met leeftijdsgenoten. We spreken elkaar wat vaker. We hebben dat groepje omgedoopt tot DTA Junior. We hebben verschillende bedrijven, maar je hebt toch dezelfde dingen waar je je mee bezighoudt. Maar bijvoorbeeld June heeft al heel veel aan de balie gezeten en heeft daar dus al veel meer ervaring in, dat heb ik niet. We leren ook veel van elkaar.”







“Ik mag ‘meeliften’ op wat mijn oma, moeder en vader hebben neergezet”







Financiële zaken

Naast een dochter hebben Erich en Gerda ook een zoon. Heeft hij geen belangstelling om in het familiebedrijf te werken? Gerda: “Tim heeft absoluut belangstelling, maar hij heeft op dit moment een hele mooie baan bij de Rabobank, afdeling bedrijven. Zijn vriendin wordt apotheker, dus het kwartje moet even vallen en dan moeten we ook echt goed kijken hoe we het werk gaan verdelen. Mijn zoon zou de financiële zaken kunnen gaan doen. We zien wel hoe het allemaal gaat lopen.”

Ruzie

Wanneer je bij je moeder in de winkel gaat werken, moet je wel een hele goede band met haar hebben. Op de vraag of Gerda en Leonie al ruzie hebben gehad op kantoor verschijnt er een glimlach op de gezichten van moeder en dochter. Gerda: “Nou, irritatie.” Leonie: “Irritatie ja, maar dat is goed te overkomen hoor.” Gerda: “Ik heb heel veel moeite met vooral techniek. Dan is er weer wat nieuws en dan heb ik niet altijd zin om zo’n nieuwe techniek weer op te pakken. Dat irriteert haar dan, omdat ik dat dan niet snel genoeg organiseer.” Leonie: “Gerda was heel blij met haar Excel-lijst waar de hele planning in stond. Ik ben daar echt allergisch voor.” Gerda: “Verschil van mening over dat soort zaken houd je toch altijd. We kunnen gewoon hartstikke goed samenwerken. Soms heb ik niet direct tijd voor haar, dan moet ze tegen mij zeggen: ‘Nu moet je even komen zitten om te overleggen’.”

Ik kan niet in de toekomst kijken

De reisbureaus van Klooster Reizen zijn al sinds de oprichting niet alleen een plek waar men een vakantie boekt, maar ook een plek om te socializen. Is dat nog steeds zo? Leonie: “Ja hoor. Heel veel klanten lopen langs, altijd even zwaaien en we krijgen allemaal lekkere dingen. Of mensen komen even op de koffie om te vertellen hoe hun vakantie is geweest.” Is er geen sprake van leegloop in de centra waar jullie zitten? Gerda: “Het is eigenlijk ongelooflijk, maar in Winschoten hebben we het altijd goed gehad. Er gaat genoeg dicht, maar het heeft hier altijd goed gelopen. Nu draaien we ook weer een dikke plus in omzet. Eigenlijk ongelooflijk en dat als 50-jarig kantoor. Op 1 november 1974 zat ik hier ook al. Mijn moeder is het reisbureau gestart en ik herinner mij de opleiding nog goed. Vanuit dit pand in Winschoten zijn we verder gegroeid. De winkel in Delfzijl bestaat dit jaar 50 jaar, dus dat gaan we ook vieren. Bijna twintig jaar later is Hoogezand erbij gekomen. Dat we nu zes winkels hebben en klanten die hier al 50 jaar komen, vind ik fantastisch.”

ZRA’s

Waar veel retailers werken met ZRA’s, doen ze dat bij Klooster Reizen voor zover ik weet nog niet. Waarom doen ze dat niet? Is dat niet interessant in Groningen? Is het niet nodig? Is er geen behoefte aan? Is het nog overwogen tijdens de coronapandemie? Gerda: “Nee, wij hebben nooit met ZRA’s gewerkt en daar hebben wij bewust voor gekozen om dat niet te doen. We hebben het tijdens de coronapandemie ook niet overwogen. Ik geloof heel erg in de kracht van het reisbureau en ik vind het prima zo. Wat Leonie later wil doen, dat is aan haar natuurlijk.” Maar wat zou Gerda ervan vinden als Leonie de helft van de reisbureaus zou verkopen, of dat ze met een ZRA-formule begint? Tot driemaal toe laat Gerda blijken dat het voor haar als een paal boven water staat dat Leonie dát niet gaat doen. “Geen één van die zes kantoren zou ik overwegen om te sluiten. Jij ook niet, toch Leonie?” Leonie: “Ik kan me dat nu écht niet voorstellen dat ik winkels zou sluiten. Maar ja, ik kan niet in de toekomst kijken hè. Het zijn allemaal kantoren op een mooie plek, alles ziet er netjes uit. Stadskanaal krijgt een nieuw pand en we hebben nog twee kantoren die een nieuwe inrichting krijgen. Overal zitten geweldige collega’s. Het is ook ver genoeg van elkaar, zodat je niets hoeft samen te voegen. En ik denk ook niet dat ik een ZRA-tak ga starten.”

Wat is een reisbureau?

Leonie laat weten dat haar vrienden en vriendinnen moesten wennen aan ‘het reisbureau’. “Ik kreeg zelfs de vraag: ‘Wat is dat eigenlijk, een reisbureau?’. Ze denken ook allemaal dat het boeken via een reisbureau veel duurder is. Ik moet heel vaak vertellen wat een reisbureau doet. Er wordt mij vaak om tips gevraagd. Ik wil dan en dan een stedentrip maken, waar zou jij heen gaan? Ze moeten het soms nog even bedenken dat een reisbureau dat ook gewoon voor ze kan boeken. De internationale studenten die een marketingopdracht voor ons deden, hadden ook geen idee wat een reisbureau is. De jeugd weet het gewoon niet. Alleen als de ouders met een reisbureau bekend zijn, dan weten de kinderen er ook van. We hebben echt wel jeugd die bij ons boekt, groepen vrienden en jonge stelletjes. Maar er zijn er heel veel die geen idee hebben.” Gerda: “Maar ze zijn wel blij als ze hier hebben geboekt. Ze zien echt wel de waarde van boeken bij het reisbureau. Ik moet het overigens ook nog elke keer uitleggen aan iedereen. Ik krijg vragen als: ‘Wat doet een reisbureau?’ en ‘Boeken jullie alleen reizen naar kloosters?’.”







“Zij was heel blij met haar Excel-lijst, ik ben daar echt allergisch voor”









Realityserie

Er moet duidelijk wat gebeuren om ‘het reisbureau’ in het algemeen bekender te maken bij de jeugd. Ik vraag mij af of het een leuk idee is om een realityserie te maken over de familie en de zes reisbureaus? Gerda: “Ja, de Kloostertjes. Daar gaan we voor. Maar we doen er al heel veel aan op de socials om de reisbureaus bekender te maken. Je moet ook de mond-tot-mondreclame niet vergeten, daar moeten we het van hebben, en van onze vaste klanten. Als zij van mensen horen dat ze een slechte ervaring hebben gehad tijdens een reis die ze zelf hebben geboekt, dan hoop ik altijd dat onze vaste klanten aanraden om naar Klooster Reizen te gaan. Het is ook mooi om klanten, die een keer op een andere manier hebben geboekt, terug te zien komen naar Klooster Reizen en het Klooster-gevoel weer hebben gevonden.”

Eelde en Duitsland

Vanuit Winschoten is het iets langer rijden dan voor de gemiddelde Nederlander naar de Schiphol (2 uur en 15 minuten), Rotterdam (2 uur en 45 minuten), Eindhoven Airport (2 uur en 45 minuten) en Maastricht Aachen Airport (3 uur en 20 minuten). Gerda: “Onze klanten gaan graag vanaf Groningen Eelde Airport. Dat moeten we ze niet afpakken. Vooral in de krokus- en meivakantie is vertrek vanaf de Duitse luchthavens populair, want dan hebben ze in Duitsland geen vakantie. Het zijn vooral de grens-reisbureaus waar meer vertrekken vanaf Duitse luchthavens worden geboekt. Dan vliegen de mensen net zo lief vanaf Hamburg als vanaf Amsterdam of Rotterdam. De cruisevertrekken vanaf Hamburg zijn hier overigens ook erg populair. Cruises zijn trouwens ook écht een reisbureauproduct, want er komt heel veel expertise bij kijken. Denk aan het drankenpakket, de excursies, de hutten, maaltijden, enzovoorts. Je moet je niet vergissen dat als je mensen op de juiste cruise boekt, dat ze voor altijd fan zijn. Het boeken van een cruise is absoluut iets dat je niet online moet regelen.”

Gerda en Leonie met Elly Klooster-Bouma, de moeder van Gerda.

Online ontwikkelingen

Met jong bloed verwacht ik dat er ook op digitaal vlak veranderingen zijn doorgevoerd of nog doorgevoerd gaan worden. Op de vraag of dat ook zo is, laat Leonie weten: “Ja, dat was mijn eerste project. We hadden een sterk verouderde website uit 2005, dus dat kon gewoon niet meer. Mijn moeder had er ook geen zin in om dat op te pakken en dat begrijp ik helemaal. Het heeft een paar maanden geduurd voordat de site klaar was, maar ik ben er erg blij mee. Nu is het een moderne site en waar we voornamelijk de (studie)reisverhalen delen van onze adviseurs ter inspiratie en voor het maken van een afspraak. We hebben nu de mogelijkheid om te WhatsAppen met klanten. In samenwerking met Travelia hebben we onze Klooster Reizen-app. Dat loopt goed en klanten zijn heel enthousiast. Leonie heeft ook gezorgd voor een veel professioneler planningsmodule. Dat was bij ons altijd houtje-touwtje. Met 30 collega’s is die professionalisering echt nodig.”

Jarenlange partners

Leonie ontmoet continu mensen die al jarenlang met haar moeder samenwerken. Leonie: “Ik ben ‘altijd’ de dochter van, en dat is prima. Ik heb gelukkig een heel sterk bedrijf achter mij staan, dus het is niet alsof ik het wiel opnieuw hoef uit te vinden. Ik mag ‘meeliften’ en doorgroeien op wat mijn oma, moeder en vader hebben neergezet.” Met een familiereisbedrijf dat al tientallen jaren bestaat, zijn er trouwe banden opgebouwd met touroperators. Maar wordt er ook veel zelf samengesteld of blijven ze in het noorden trouw aan de touroperators? Gerda: “Wij boeken nog heel veel via touroperators. Dat zijn al jarenlang onze partners. We zijn een hele grote TUI-agent.” Is Klooster Reizen dan ook TUI Expert? Gerda: “Nee, helaas niet. Als we het goed hebben begrepen, worden alleen bedrijven met één kantoor TUI Expert. En wij hebben er zes.”

Rooskleurig

Wie Gerda en Leonie samen had kunnen zien zitten tijdens het interview had twee vrouwen gezien die er ontzettend veel zin in hebben om de komende jaren samen aan het familiebedrijf te werken. Dat bevestigen ze ook op de vraag of ze de toekomst samen rooskleurig tegemoet zien. Gerda: “Jazeker. In de grotere steden waar je vroeger twaalf reisbureaus had, zie je nu vaak nog maar één reisbureau. Dat is in de kleinere steden waar wij niet zitten, je kunt hier bijvoorbeeld makkelijk en vaak gratis parkeren. Leonie: “Wat er staat, staat gewoon supersterk en dat is het allerbelangrijkste.” Gerda: “Mijn moeder woont hier echt om de hoek en komt af en toe langs met haar rollator. Dan komt ze even buurten en zwaait ze even. Onze collega’s kennen haar ook allemaal. Ze is heel trots dat Klooster Reizen wordt doorgezet en vindt het heel leuk dat Leonie bij Klooster Reizen werkt.”

Dit interview komt uit de februari-editie van Travelpro.