Reizigers die de komende periode naar of via Spaanse luchthavens vliegen, moeten rekening houden met langdurige stakingen. Deze acties zijn vandaag, vrijdag 15 augustus, van start gegaan en zullen de drukke zomervakantieperiode beïnvloeden.

Meer dan 3.000 medewerkers van Azul Handling, een onderdeel van de Ryanair-groep, hebben het werk neergelegd na een besluit van de vakbond UGT (General Union of Workers). Azul Handling is verantwoordelijk voor de volledige bagageafhandeling van luchtvaartmaatschappijen binnen de Ryanair-groep, waaronder Buzz, Lauda Europe, Malta Air, Ryanair DAC en Ryanair UK, op diverse Spaanse vliegvelden.

Waarschuwing

Naast de stakingen bij Azul Handling heeft de Spaanse luchthavengroep Aena ook gewaarschuwd voor acties van grondafhandelingsbedrijf Menzies op 16, 17, 23, 24, 30 en 31 augustus.

Luchthavens

De luchthavens die naar verwachting hinder zullen ondervinden zijn: Madrid, Barcelona, Sevilla, Malaga, Alicante, Ibiza, Palma de Mallorca, Girona, Tenerife, Lanzarote en Santiago de Compostela. De stakingen zullen elke woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag doorgaan tot en met 31 december 2025.