Lieke Luxembourg aan de slag bij het Israëlisch Bureau voor Toerisme

Lieke Luxembourg is per 1 april 2021 aangesteld als nieuwe marketingmanager bij het Israëlisch Bureau voor Toerisme. Zij volgt Erik Verschoof op, die vorig jaar augustus met vervroegd pensioen ging. Sinds 2008 was Lieke, op een uitstap naar de Verenigde Staten na, werkzaam bij Travel Counsellors, de laatste zes jaar als Sales & Marketing Manager.

Dana Gazit, directeur van het Israëlisch Bureau voor Toerisme in Nederland is heel enthousiast met het aanstellen van Lieke Luxembourg als nieuwe marketingmanager: ‘Ik vind het geweldig dat Lieke zich bij ons team aansluit. Samen met haar willen we de activiteiten van het Israëlisch Bureau voor Toerisme uitbreiden en het aantal Nederlandse toeristen naar Israël laten groeien. Gezamenlijk willen we nieuwe records gaan breken en ervoor zorgen dat iedereen de magie van Israël kan ervaren. Lieke is een positief, energiek en getalenteerd persoon, die goed past bij de sfeer van Israël. Ik kijk zeer uit naar deze samenwerking.’

Lieke Luxembourg begon haar carrière in de reisbranche bij Travel Counsellors, waar ze zelfstandig reisagenten (ZRA’S) begeleidde op het gebied van marketing. In 2012 is ze met haar man naar San Francisco verhuisd waar ze bij een groups- en incentive travel agency werkte. Toen ze drie jaar later terugkwamen naar Nederland is Lieke weer bij haar oude werkgever Travel Counsellors aan de slag gegaan, nu als Sales & Marketing Manager. ‘Ik heb er veel zin in om te starten als marketingmanager bij het Israëlisch Bureau voor Toerisme. Ik ben erg dankbaar dat ik in een bizarre tijd als deze de kans krijg om mijn passie te blijven volgen en mijn ervaring, creativiteit en enthousiasme in te kunnen zetten om de prachtige bestemming Israël te promoten. Tien jaar geleden heb ik zelf voor het eerst echt kennisgemaakt met de bestemming Israël, als finalist van een Young Talent Award. Ik ben direct verliefd geworden op deze veelzijdige bestemming; indrukwekkend en relaxed; eeuwenoude cultuur en zon-zee-strand; gastronomisch, enerverend, kleurrijk en hip. Israël heeft zoveel te bieden. Ik kijk er dan ook enorm naar uit om mooie plannen te maken om ervoor te zorgen dat Israël top-of-mind is en blijft bij alle partners in de reisbranche en bij de consument.’

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.