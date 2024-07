De lucht- en cruisehavens op Jamaica zijn weer geopend. Op 3 juli trok orkaan Beryl langs het eiland, maar inmiddels is er hard gewerkt om alles weer ‘up and running’ te krijgen.

Hieronder een overzicht:

De luchthaven van Montego Bay (SIA – MBJ) werd al gisterenavond 4 juli om 18.00 uur geopend.

De luchthaven van Kingston (NMIA – KIN) wordt vanochtend 5 juli om 05.00 uur geopend.

De luchthaven van Ocho Rios (IFIA) is sinds gisteren ook al geopend.

De cruisehavens van Jamaica zijn momenteel open.

Veerkracht

“Opnieuw is de veerkracht van het Jamaicaanse volk volledig zichtbaar”, aldus de Jamaicaanse minister van Toerisme, Hon. Edmund Bartlett. “We zijn dankbaar dat de oorkaan geen grootschalige impact heeft gehad op onze algemene toeristische infrastructuur en dat onze toeristische sector volledig operationeel is. Onze boodschap aan onze partners en bezoekers is dat Jamaica voor je klaar staat, dus kom terug naar de bestemming waar je van houdt.”