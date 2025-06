De Lufthansa Group zet opnieuw een belangrijke stap in de richting van de snelle integratie van ITA Airways: vanaf 1 juli 2025 kunnen passagiers Europese vluchten van Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines en Brussels Airlines combineren met langeafstandsvluchten van ITA Airways in één boeking.

Overeenkomstige codeshare-aanbiedingen zijn beschikbaar voor vluchten vanaf 1 juli 2025. Zo zal het dan mogelijk zijn om met Lufthansa vanuit Frankfurt en München via Rome met ITA Airways naar Bangkok, Jeddah, Riyadh te reizen, en bijkomend met Brussels Airlines van Brussel naar Caïro. Met Lufthansa en Austrian Airlines vanuit Wenen kunnen codeshare-vluchten via Rome naar Rio de Janeiro of São Paulo worden geboekt. Dit biedt klanten aanzienlijk betere verbindingen en hun bagage wordt rechtstreeks naar hun eindbestemming vervoerd. In de komende weken volgen nog meer codeshare-vluchten naar Afrika en Azië.

Codesharing

Sinds maart hebben gasten van ITA Airways en de andere netwerkluchtvaartmaatschappijen van de Lufthansa Group meer dan 100 nieuwe codeshare-vluchten kunnen boeken voor geselecteerde binnenlandse Italiaanse en Europese vluchten. Codesharing biedt klanten een ruimere keuze aan vluchten en meer flexibiliteit. Ondanks dat ze met verschillende luchtvaartmaatschappijen vliegen, hebben passagiers slechts één ticket met vluchtnummers van één luchtvaartmaatschappij nodig en kunnen ze hun bagage gemakkelijk inchecken tot aan hun eindbestemming. Leden van de loyaliteitsprogramma’s Miles & More of Volare kunnen ook Miles en punten sparen en inwisselen op codeshare-vluchten. Zodra dit codeshare-programma volledig is geïmplementeerd, zullen passagiers van ITA Airways in de toekomst de keuze hebben uit meer dan 250 codeshare-bestemmingen van de Lufthansa Group.