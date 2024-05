Met de Marathon Rotterdam in zijn achterhoofd, deed Travelpro’s Dennis de Groot mee aan de Malta Marathon. “Uiteraard was ik daar niet alleen om een stuk te rennen, maar ik kreeg ook een tour over het meestal zonnige Malta.” Hij vertelt.

Na een comfortabele vlucht met Air Malta, sinds 1 april 2024 KM Malta Airlines, en een korte taxirit van de airport naar Hotel Verdi in Gżira, Sliema, tevens het eindpunt van de marathon, met uitzicht over de haven van Marsamxett en het schiereiland Manoel Island die met de andere eilanden, Republiek Malta vormt. De republiek van Malta bestaat uit vier bewoonde en vijf kleinere onbewoonde eilanden. Met een oppervlakte van 316 vierkante kilometer is dit vergelijkbaar met de grootte van Rotterdam.

Valletta. Foto ©: Trabantos Shutterstock.com – Upper Barrakka Gardens.

Valetta

Waar de marathon en halve marathon beginnen in Mdina, de voormalige hoofdstad, begint mijn tour in het alom bekende Valletta, de huidige hoofdstad van Malta. Wat een historie bevat deze stad. Het begint al bij de Triton Fontein net buiten de stadmuren van Valletta. Een indrukwekkend bouwwerk voltooid in 1959 wat sindsdien behoorlijk wat te verduren heeft gehad vanwege het fungeren als podium voor nationale vieringen van ‘Mill-Maltin għall-Maltin’, wat geleid heeft tot het instorten van de fontein in 1979. Het bouwwerk werd echter weer in zijn originele staat hersteld in 2018 en is sinds dien weer actief als trotse bewaker van de stadspoorten van Valetta.





“Alleen al voor het dramatische uitzicht is een bezoek aan de kliffen zeker de moeite waard”





Oude tijden herleven

De tour brengt ons vervolgens door het oude centrum van Valetta binnen de stadsmuren. Een bijzondere combinatie van moderne architectuur en historische bouwwerken. Wanneer je Valletta binnenkomt valt meteen het moderne parlementsgebouw op tussen de omliggende in barokstijl gebouwde monumentale panden. Hiernaast liggen de ruïnes van het Royal Opera, waar in die tijd de elite en het koningshuis samenkwamen voor entertainment. Het gebouw werd echter tijdens de Tweede Wereldoorlog twee keer direct geraakt en is nooit herbouwd. Het idee ligt er om er een glazen omheining omheen te zetten om zij die gevallen zijn tijdens de oorlog te eren. Vandaag de dag bevindt zich er een openluchttheater waardoor oude tijden herleven.

Goud

Na een bezoek aan de Upper Barrakka Gardens, een openbare tuin met uitzicht op de grote haven, waar op het lagere gedeelte nog elke dag om 12.00 uur saluutschoten worden gelost als traditie voor het verwelkomen van schepen, vervolgen we onze tocht door het oude centrum. Het grote eiland Malta wat nog altijd voor het grootste gedeelte katholiek is, huisvest maar liefst 365 actieve kerken, basilieken en kathedralen. De grootste en meest imposante is toch wel de St. Johns Co-Cathedral waarvan de hoofdvloer is belegd met grafstenen van de befaamde ridders van de Orde en waar de muren zijn bekleed met 24-karaat bladgoud. Een waar schouwspel waar je ogen tekort komt.

Mdina.

Bijzondere combi

Uiteraard is Malta veel meer dan de hoofdstad. Mdina, waar de marathon op Malta begint, is de volgende trekpleister. 200 meter hoger gelegen dan Valletta, vind je hier naast gebouwen in barokstijl, ook die uit de middeleeuwen. Een bijzondere combinatie van stijlen waardoor een wandeling door de oude stad doet lijken alsof de tijd heeft stil gestaan. Niet gek dat Malta het Hollywood van Europa wordt genoemd en vele film- en serieproducenten hun weg naar het eiland hebben gevonden. Veel scènes uit bijvoorbeeld Game of Thrones werden in Mdina opgenomen.

Hoogste punt

Als afsluiter word ik onder meer meegenomen naar de Dingli Cliffs in het zuiden van het eiland. Op 250 meter boven de zeespiegel het hoogste punt van Malta. En natuurlijk mag ook op het hoogste punt een kapelletje niet ontbreken. Het dorp Dingli is zelf echter geen toeristische trekpleister. Want naast het feit dat het het hoogst gelegen punt is op het eiland, is Dingli een dorp waar het dagelijkse leven gewoon doorgaat. Maar alleen al voor het dramatische uitzicht is een bezoek aan de kliffen zeker de moeite waard. Ondanks het beperkte formaat van Malta, is er absoluut genoeg te zien en te beleven. Of je er nu een marathon gaat lopen, zoals ik, of liever langzaam door de oude dorpen wandelt, je kijkt je ogen uit en hoogstwaarschijnlijk wil je nog en keer terug keren, ik in ieder geval wel.

Deze reportage verscheen in de april-editie van Travelpro.