Na zes jaar leiding te hebben gegeven aan Transavia, heeft Marcel de Nooijer besloten zijn functie als CEO per 31 december 2025 neer te leggen. Op 1 januari 2026 treedt hij aan als Chief Executive Officer van Heerema Marine Contractors.

Onder leiding van De Nooijer kende Transavia na het uitbreken van de coronapandemie een voorspoedig herstel en zijn belangrijke strategische stappen gezet die de basis legden voor verdere groei en investeringen. Zo werd de vloot vernieuwd met de overstap van Boeing naar Airbus, waarbij stillere, schonere en efficiëntere vliegtuigen in gebruik zijn genomen. Ook is een bredere duurzaamheidsagenda geïntroduceerd, met initiatieven gericht op CO₂-reductie en innovatie. Met het 60-jarige bestaan in oktober 2025 is gekozen om het krachtige Transavia merk op te frissen en de positionering aan te scherpen, een vernieuwing die de koers voor de toekomst markeert. Daarnaast is het verdienmodel verstevigd met extra inkomsten uit aanvullende producten en diensten naast de ticketverkoop. Het netwerk is uitgebreid en versterkt met nieuwe bestemmingen. In 2022 is gestart met vluchten vanaf Brussels Airport en met de opening van een crew base in Brussel in 2026 vergroot Transavia de Europese aanwezigheid. Ook zette De Nooijer samen met KLM de stap naar de bouw van een nieuwe en toekomstbestendige onderhoudshangaar op Schiphol. Daarmee wordt de samenwerking op het gebied van onderhoud en technische ondersteuning verder geïntensiveerd. Voor medewerkers betekent dit een moderne en prettige werkplek.

De Raad van Commissarissen van Transavia dankt Marcel de Nooijer voor zijn visie, inzet en leiderschap en wenst hem veel succes in zijn nieuwe rol. De procedure voor de benoeming van een opvolger is gestart; hierover wordt op korte termijn nader gecommuniceerd.

Marcel de Nooijer: “Met trots kijk ik naar mijn jaren bij Transavia en in de luchtvaart. Samen met al mijn collega’s hebben we een sterke organisatie verder uitgebouwd. Met een vernieuwde vloot en ambitieuze duurzaamheidsagenda, een verstevigd verdienmodel, een uitgebreid netwerk met nieuwe bestemmingen en een stevige basis voor onderhoud en samenwerking met KLM en Transavia Frankrijk. Ik ben trots op het ondernemerschap en de creativiteit van het team en ga Transavia met een warm hart achterlaten. Na dertig jaar werkzaam geweest te zijn in verschillende posities binnen de luchtvaart, heb ik gekozen voor een nieuwe uitdaging in een andere bedrijfstak per 1 januari 2026. De stap naar Heerema Marine Contractors is voor mij een logische volgende fase, waarin ik mijn ervaring ga inzetten in een totaal andere, maar minstens zo dynamische sector. Ik kijk ernaar uit deze nieuwe rol aan te gaan.”

Jenny Elissen, voorzitter Raad van Commissarissen Transavia: “De RVC respecteert zijn keuze en bedankt Marcel de Nooijer voor de uitstekende samenwerking in een turbulente tijd. Onder zijn leiding heeft Transavia een grote transitie doorgemaakt. Covid, de duurzaamheidsagenda, vlootvernieuwing, groei en (geo)politieke spanning kwamen samen. Daarbij wist hij steeds het evenwicht te bewaren tussen forse investeringen en betaalbaar vliegen. Zijn persoonlijke inzet ging verder dan Transavia. Hij heeft zich met hart en ziel ingezet voor de duurzame ontwikkeling van de luchtvaart, partnerships verdiept en nieuwe samenwerkingen geïnitieerd. Zijn inzet, doorzettingsvermogen en vakmanschap vormen de basis voor blijvende impact voor Transavia. Wij wensen hem veel succes met zijn nieuwe stap.”