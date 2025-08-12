Corendon ziet de afgelopen weken een piek in het aantal last minute boekingen en constateert dat er sprake is van een nieuw fenomeen: de ‘hyper last minutes’. Veel Nederlanders zijn het onvoorspelbare en regenachtige weer in eigen land beu, en besluiten alsnog naar de zon te gaan.

Uit cijfers van de reisorganisatie blijkt een toename van meer dan 100 procent ten opzicht van vorig kwartaal, en 25 procent ten opzichte van vorig jaar. Reizigers laten zich bij het boeken niet tegenhouden door spookverhalen over extreem weer in de vakantielanden.

Sentiment

Veel mensen gingen ervan uit dat het mooie voorjaar zou overgaan in een zonnige zomer. Nu dat niet zo is, zoeken mensen toch de zon op in andere landen. Corendon ziet de afgelopen dagen een sterke toename van het aantal hyper last minutes: vandaag boeken en binnen vijf dagen vertrekken. Martin de Boer (commercieel directeur bij Corendon): “Dit hebben we in de afgelopen vijftien jaar nauwelijks eerder gezien: zo’n grote groep mensen die zó kort van tevoren nog een zomervakantie boekt. Het slechte weer in Nederland speelt daarin duidelijk een hoofdrol. Eerder zagen we al dat het extreem zonnige voorjaar mensen juist hier hield. Nu slaat het sentiment volledig om.”

Weersextremen

Uit cijfers van de reisorganisatie blijkt dat de traditionele zonbestemmingen aan de Middellandse Zee populair zijn: de Turkse Riviera, Griekse eilanden en Spaanse stranden voorop. Volgens De Boer zijn vakantiegangers niet afgeschrikt door berichten over weersextremen in Zuid-Europa: “Op vrijwel al onze bestemmingen is het al de hele zomer heerlijk weer. Rond de 30 graden en met zonzekerheid. Die weersextremen waar je over leest, zijn op andere plekken en heel incidenteel. Reizigers weten dat gelukkig ook.”

Caribbean

Ook voor de herfstvakantie tekenen zich duidelijke voorkeuren af. De Boer: “Curaçao en Bonaire zijn nu al in trek. Mensen willen kennelijk niet wéér afhankelijk zijn van het Nederlandse weer. En terecht: Caribisch Nederland is een zorgeloze keuze.”