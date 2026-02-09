Misschien is het je al opgevallen dat Travelpro er iets anders uitziet of aanvoelt. Dat klopt. We hebben aan het begin van dit jaar onze strategie aangescherpt. Waar ons zustermerk TravMagazine bovenop de dagelijkse actualiteit zit, kiezen we met Travelpro bewust voor verdieping, kennisdeling en een sterke community-gedachte.

De printmagazines van Travelpro transformeren naar thematische ‘guides’ en naslagwerken. Geen snelle persberichten, maar analyses, onderzoek en ‘nice-to-read’-artikelen met tips die je écht verder helpen in je vak. Deze editie over de Middellandse Zee is daar een perfect voorbeeld van.



Wanneer de zomermaanden aanbreken, kun je er vergif op innemen dat de bosbranden en hitte in het Middellandse Zeegebied weer worden besproken. Het is nieuws, ja, maar wat voor impact heeft het op de boekingen naar deze van oudsher ontzettend populaire regio onder de Nederlandse vakantiegangers?



Wie is er niet in de meest bezochte toeristische bestemming ter wereld geweest? Wij zeker. Theo is bijvoorbeeld fan van de Balearen, Dylan bezocht onder meer Montenegro en beschrijft hoe het daar nu is, Sharon bezocht eerder Brač en zelf schrijf ik over Albanië.



Nathalie D’Alessandro (SWS Sailing) vertelt in haar column over wat de Middellandse Zee met je doet. Een verhaal dat je doet verlangen naar de kust. Daarnaast duiken we in de laatste nieuwtjes op het gebied van cruises en vertellen we over de brede ontwikkelingen in de regio.



De leukste artikelen blijven de verhalen waarin reisprofessionals zelf aan het woord komen. In deze editie delen onder andere Frank Radstake (ANVR), Cigdem Akin (Corendon), Monique Duwel (The Travel Club), Debora de Roos (&Olives), Inge de Boer (Milaan met Local), Hanita van der Meer (ANVR) en Marion Ariëns (Hogeschool Tio) hun expertise over en passie voor de regio.



Carrie ten Napel vertelt over haar tv-programma ‘Een jaar in de Alpen’. Waarom dat juist in deze editie staat? Dat lees je in het interview.



Met deze vernieuwde Travelpro willen we je niet alleen informeren, maar vooral inspireren. En wil je diepgaande kennis direct omzetten in resultaat? Vergeet dan de bijbehorende TravEcademy-cursus over de Middellandse Zee niet. Op dit grootste en gratis e-learningplatform voor reisprofessionals vind je meer cursussen, een agenda met events en prijsvragen.



Méditerranée? Mijn voorstel: Mediterra-JA!

Arjen Lutgendorff

arjen@travelpro.nl