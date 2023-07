Het Curaçaose Bureau voor Toerisme (CTB) meldt dat er van januari tot en met juni 2023 in totaal 272.870 toeristen het eiland hebben bezocht, een stijging van 20% in vergelijking met dezelfde periode in 2022.

Het doel is om in 2023, 525.000 toeristen te ontvangen. De eerste zes maanden laten duidelijk zien dat het aantal verblijfstoeristen de goede kant op gaat om het jaarlijkse doel te behalen. Tot nu toe heeft elke maand zijn maandelijkse doelstelling overtroffen. In juni 2023 verwelkomde Curaçao 44.370 toeristen, een stijging van 18% ten opzichte van juni 2022. De verwachte daling vanuit Europa is in juni geregistreerd met 8% minder aankomsten. Het CTB registreerde in juni in totaal 13.804 Nederlandse bezoekers, vorig jaar waren er 14.796 aankomsten uit Nederland, een afname van 7%.

Minder capaciteit

CTB ziet een daling in aankomsten vanuit Nederland, dit is de impact van minder stoelcapaciteit vanuit de Nederlandse markt, maar de diversificatie van andere toplanden die spectaculair presteren houdt een algehele positieve prestatie vast. Ondanks dat er in juni 2023 minder Nederlandse bezoekers waren, meldt het CTB dat het aantal aankomsten uit Nederland vergelijkbaar is met juni 2019, toen er 13.082 Nederlandse bezoekers werden geregistreerd.

Verenigde Staten

Wat betreft de Verenigde Staten heeft Curaçao 36% meer bezoekers geregistreerd in vergelijking met juni 2022. Een van de belangrijkste redenen voor deze stijging is de samenwerking tussen de publieke en private sector bij het promoten van Curaçao in de Verenigde Staten. Daarnaast heeft de toename van de dienstverlening vanuit JFK met JetBlue vanaf 6 april ook effect gehad.