Het Disney Stars Team van Disneyland Paris organiseert Disney Stars Workshops: inspired by World of Frozen.
Wil jij als eerste alles te weten komen over ons nieuwe themaland World of Frozen en Disney Adventure World Meld je dan nu aan voor één van deze inspirerende Disney Stars Workshops!
- Woensdag 10 december 2025 15.45 – 21.00 uur SnowWorld Amsterdam
- Donderdag 11 december 2025 15.45 – 21.00 uur SnowWorld Rucphen-Breda
Mis deze betoverende workshops vol inspiratie, magie en fun niet! Ga naar de Disney Stars App voor alle details en om je aan te melden: https://web.disneystars.com/communication/169903