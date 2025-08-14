Op dinsdag 7 oktober is het weer zover! Tijdens deze editie ontdek je de nieuwste ontwikkelingen in de branche, ontmoet je vakgenoten én laat je je verrassen door alles wat de dag te bieden heeft.

TravDay is dé ontmoetingsplek voor reisprofessionals en reismerken. Een dag vol inspiratie, presentaties, netwerkmomenten én een flinke dosis reislust. Of je nu komt om nieuwe contacten te leggen, trends te spotten of simpelweg ideeën op te doen, TravDay heeft het allemaal!

Meld je hier gratis aan.

TRAVELNEXT Kennistheater

Begin je dag goed en schuif om 11.00 uur aan bij het TRAVELNEXT Kennistheater. Hier krijg je waardevolle informatie aangereikt door inspirerende sprekers en experts uit het vakgebied. Het Kennistheater is dé plek om nieuwe inzichten op te doen die je direct kunt toepassen in je werk. Aanmelden kan via het registratieformulier. Wacht niet te lang, want het aantal plekken is beperkt!

Beursvloer

De bruisende beursvloer vormt het hart van TravDay. Hier ontmoet je tientallen reismerken, bestemmingen en aanbieders die klaarstaan om je te inspireren met hun nieuwste producten, concepten en campagnes.Of je nu op zoek bent naar nieuwe samenwerkingen, bijzondere reisideeën of praktische tools voor je werk, op de beursvloer vind je het allemaal. Laat je verrassen door bekende én nieuwe partijen, ga in gesprek, verzamel inspiratie en ontdek wat er leeft in de branche.

Breakout sessies

Tijdens TravDay krijg je de kans om deel te nemen aan verschillende breakout sessies. Deze sessies worden verspreid over de dag aangeboden en staan volledig in het teken van kennisdeling, inspiratie en actuele ontwikkelingen binnen de reisbranche. Experts, reismerken en andere professionals delen hun inzichten. Je kiest zelf welke sessies je bijwoont, afgestemd op jouw interesses en vakgebied!

RMC Meetup

Ben jij reismanager of actief binnen het zakelijke reisveld? Dan wil je de RMC Meetup aan het einde van TravDay niet missen!

Om 17.00 uur start deze inspirerende en interactieve bijeenkomst, georganiseerd door de Reis Management Club. Een waardevol moment om vakgenoten te ontmoeten, ideeën uit te wisselen en op de hoogte te blijven van ontwikkelingen.

Zien we jou ook op 7 oktober? Meld je dan hieronder aan!

