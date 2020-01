Menorca en Costa Brava nieuw bij SolFly: Mosselman hoopt op meer boekingen via retail

Hans Mosselman (directeur/eigenaar SolFly) laat aan TravelPro weten dat Menorca en de Costa Brava nieuw zijn in het aanbod van de touroperator en zijn terug te vinden in de brochure ‘Zonvakanties 2020’. “Ik hoop dat de retail ons dit jaar nog beter weet te vinden. Ik ben een retailman en daarvoor heb ik SolFly opgezet”, aldus Mosselman, die laat weten te hebben geprobeerd Sudtours terug te kopen van Joost Romeijn. “Maar dat wilde Joost niet.”

“In ons aanbod vind je veel kleinschalige accommodaties en veel aanbod vanaf de regionale luchthavens (nog maar 28% vanaf Schiphol) met goedkoop parkeren. Alle reisduren zijn mogelijk doordat we virtueel touroperator zijn waarmee we echt wat toe te voegen hebben aan de markt en we werken samen met verschillende airlines waardoor we goede prijzen bieden”, aldus Mosselman.

“We zijn natuurlijk nog een beetje ouderwets. Giovanni Barbuio en ik gaan overal naartoe. Bijna alle foto’s in de brochure zijn eigen foto’s. In sommige gevallen heb ik weleens een uur gewacht om een foto te maken waarbij de zon goed scheen. ‘What you see is what you get’, dat is een van mijn credo’s”, aldus Mosselman.

Op de vraag of Mosselman nog plannen heeft om het aantal bestemmingen dat SolFly aanbiedt uit te breiden laat hij weten: “We hebben nu in Spanje twee nieuwe bestemmingen en of we naar nieuwe bestemmingen gaan kijken dat hangt af van meerdere factoren. Er valt natuurlijk ook weleens een bestemming af. Met Mikonos zijn we gestopt, want het is daar veel te duur. Santorini vind ik dan een veel leuker eiland. Wat dat betreft blijven we heel actief.”

