Het Miami Seaquarium sluit na 70 jaar zijn deuren voor bezoekers. Het dierenpark, dat de laatste jaren in opspraak was vanwege dierenwelzijnsproblemen en juridische strijd, heeft ingestemd met de verkoop van het terrein.

De sluiting komt na jaren van protesten van dierenrechtenorganisaties zoals PETA, die kritiek hadden op de slechte omstandigheden voor de dieren, waaronder de recente dood van dolfijn Bimini. Het Seaquarium werd in januari 2024 uitdrukkelijk gevraagd het pand te verlaten, maar bleef aanvankelijk in beroep gaan tegen het uitzettingsbevel.

Het park zal worden omgebouwd tot een nieuw aquarium, waar geen zeezoogdieren meer worden gehouden. De 16 dolfijnen en 20 zeehonden en zeeleeuwen die momenteel in het park verblijven, moeten worden verplaatst. Activisten juichen de sluiting toe, maar wijzen op het gebrek aan opvangcentra voor de verwaarloosde dieren. Er is nog geen duidelijk plan voor hun toekomst. De laatste bezoekdag voor het publiek is zondag 12 oktober.