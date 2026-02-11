Sommige bestemmingen laten je niet meer los. Voor Monique Duwel (ZRA bij The Travel Club) is het Griekse Lefkas zo’n plek. Wat begon als een eerste kennismaking groeide uit tot een eiland waar ze steeds weer naar terugkeert. Ze deelt graag haar liefde voor Lefkas, haar favoriete plekken en haar ideale dag op het eiland met jou.

Weet je nog wanneer Lefkas je voor het eerst echt raakte, en waardoor je steeds terug blijft komen?

‘Mijn eerste bezoek aan Lefkas maakte meteen duidelijk hoe anders dit eiland is. Als reisagent zie je veel bestemmingen, maar Lefkas viel op door de combinatie van ruige natuur, helderblauwe zee en een verrassend authentiek binnenland. Het is een gevoel en natuurlijk is de villa waar wij verblijven ook echt debet aan dit gevoel, een privévilla met infinitypool en het mooiste uitzicht van het eiland.’

Wat vind je zo leuk aan Lefkas? Heb je een favoriet stukje op het eiland?

‘Wat Lefkas zo leuk maakt, is de afwisseling op relatief korte afstanden. Binnen een dag kun je zowel indrukwekkende stranden aan de westkust bezoeken als traditionele dorpen in het binnenland. Persoonlijk vind ik die combinatie top. De westkust met stranden als Kathisma en Porto Katsiki blijft indrukwekkend, de kleinere dorpjes maar zeker ook Lefkada-stad, wat een superleuke plaats is dat, met z’n straatjes, pleinen, restaurants en talloze winkeltjes.’

Hoe ziet jouw favoriete dag op het eiland eruit?

‘Ah, dat is een lastige vraag! Als ik dan echt moet kiezen, zou ik zeggen: ’s morgens lekker relaxen bij ‘ons eigen zwembad’, in de middag lunchen en een paar uur aan het strand bij Areia Beach Club of Copla Beach Club aan Kathisma Beach, even optutten en dan de berg op om te dineren met live harpmuziek bij Amente. Daar heb je een prachtig uitzicht op de ondergaande zon! Een goede gedeelde eerste plaats: een dag een bootje huren en in een van de kleine havens bij een lokale taverne lunchen. Niet te kiezen, toch?’

Voor wat voor type klanten/vakantiegangers is Lefkas het meest geschikt?

‘Lefkas is ideaal voor reizigers die houden van vrijheid en afwisseling. Mensen die graag zelf op ontdekking gaan, een auto huren en het eiland willen leren kennen. Het past goed bij stellen, rustzoekers, natuurliefhebbers en actieve vakantiegangers, zoals wandelaars en watersporters. Voor wie alleen een resortvakantie zoekt, is Lefkas minder geschikt, het eiland nodigt juist uit om eropuit te gaan.’

Als een klant zegt: ‘Ik wil naar het echte Lefkas’, waar stuur jij hem of haar dan als eerste naartoe?

‘Ik zou zeggen: huur een auto en ga eropuit! Het binnenland in en rijd dan langs de verschillende kustplaatsen terug. Zo mooi.’

