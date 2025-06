MSC Cruises introduceert een bijzondere incentive voor reisprofessionals. Gedurende de maand juni maken reisbureaus en ZRA’s kans op een exclusieve Paddock Club pas voor de Formula 1 in Zandvoort op vrijdag 29 augustus 2025.

De Paddock Club geldt als het summum van Formula 1-beleving: met een spectaculair uitzicht op de beroemde Tarzanbocht, hoogwaardige catering, exclusieve toegang tot het paddockgebied en een premium gastbeleving. De winnaar van deze actie beleeft deze dag volledig verzorgd, begeleid door een medewerker van het Sales Team van MSC Cruises.

Kans maken

Om kans te maken dienen reisagenten zoveel mogelijk MSC cruises te boeken met vertrek in 2025, binnen de actieperiode van 1 tot en met 30 juni 2025. Degene met het hoogste aantal unieke reserveringsnummers wint de Formula 1 Paddock Club toegangspas.

Alle betrokken reisagenten hebben ondertussen de actievoorwaarden ontvangen en kunnen hun deelname bevestigen door op uiterlijk 1 juli 2025 een overzicht van hun bevestigde boekingen te sturen naar MSC Cruises in Nederland. De winnaar zal op vrijdag 4 juli 2025 persoonlijk worden geïnformeerd.

MSC Cruises is heel erg verankerd met de wereld van de Formula 1 als wereldwijd partner tot 2030, hoofdsponsor van het Alpine BWT F1 Team vanaf dit seizoen, én via een opvallende sponsorrol in de aankomende F1-film met Brad Pitt.