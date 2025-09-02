MSC Cruises kondigt een nieuwe incentivecampagne aan voor Nederlandse reisagenten, reserveringsmedewerkers en zelfstandig reisadviseurs (ZRA’s). Van 1 september tot en met 15 december 2025 kunnen deelnemers meedoen aan de actie “4 op een rij” en kans maken op de hoofdprijs: een 8-daagse MSC-cruise voor twee personen.

Met deze incentive wil MSC Cruises haar zichtbaarheid in de Nederlandse markt vergroten, productkennis over het winteraanbod 2025-2026 versterken en boekingen stimuleren. Het concept combineert marketingexposure, salesactivatie en kennisopbouw op een toegankelijke en speelse manier.

Hoe werkt de actie “4 op een rij”?

Deelnemers voltooien vier eenvoudige activiteiten. Wie alle vier activiteiten afrondt, dingt automatisch mee naar de hoofdprijs.

De reisagent plaatst een post over MSC Cruises op zijn/haar sociale media, tagt MSC Cruises en gebruikt de hashtag #4opeenrijMSC. De reisagent volgt één van de webinars over het MSC-winteraanbod 2025-2026. De reisagent maakt minimaal één boeking bij MSC Cruises voor winter 2025-2026. De reisagent vult een korte enquête in over zijn/haar ervaring met MSC Cruises.

Motiverende tools

MSC Cruises houdt de vaart erin met een online leaderboard waar deelnemers hun voortgang live kunnen bijhouden. Speelse gamification laat meteen zien wie twee, drie of alle vier de stappen heeft gehaald, waardoor de strijd om de hoofdprijs extra spannend wordt.