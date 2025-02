MSC World Asia, het derde en nieuwste World Class-schip van MSC Cruises, is nu te boeken voor Middellandse Zee-reizen vanaf december 2026.

Vanaf 11 december 2026, voor het winterseizoen 2026/27, zal het schip zeven-nachtencruises aanbieden naar de meest populaire bestemmingen in de Westelijke Middellandse Zee. Hierbij worden Barcelona (Spanje), Marseille (Frankrijk), Genua, Civitavecchia voor Rome, Messina (Italië) en Valletta (Malta) aangedaan, met de mogelijkheid tot instappen in elke haven. Voor het zomerseizoen van 2027 zal MSC World Asia een zevendaagse route aanbieden langs Barcelona, Marseille, Genua, Napels, Messina en Valletta. MSC World Asia is het nieuwste innovatieve LNG-aangedreven World Class schip van de rederij, na MSC World Europa en de binnenkort te lanceren MSC World America, die in de Caraïben zal varen vanuit Miami (VS) vanaf april 2025.

Middellandse Zee

Gianni Onorato, CEO, MSC Cruises: “We hebben gekozen om ons nieuwste vlaggenschip in de Westelijke Middellandse Zee in te zetten, aangezien dit onze populairste regio is. MSC World Asia zal ons aanbod in de regio verder versterken, waardoor gasten nog meer keuze hebben uit opstapplaatsen en reisroutes voor hun winteruitstapje of zomervakantie. Zoals bij elk van onze nieuwe schepen, zullen we innovatieve nieuwe concepten, locaties en diensten introduceren om de ultieme cruise-ervaring voor onze gasten te bieden.”