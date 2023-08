MSC Cruises gaat in het Winter 2023/24-seizoen het schip MSC Euribia inzetten tijdens de ‘Parels van het Noorden’-cruises.

MSC Euribia vaart tijdens de ‘Parels van het Noorden’-cruises, een winterroute geïntroduceerd in 2021. Deze cruises van zeven nachten bezoeken Hamburg in Duitsland; Rotterdam in Nederland; Zeebrugge in België; Le Havre voor Parijs in Frankrijk en Southampton voor Londen in het Verenigd Koninkrijk.

MSC Euribia weerspiegelt de visie van de cruisemaatschappij op duurzaamheid, respect voor het mariene milieu en de wens dit te beschermen. MSC Euribia is ‘Built for the future’. Het schip maakt gebruik van Liquified Natural Gas en beschikt over diverse milieutechnologieën, inclusief afvalwaterbehandelingssystemen en afvalbeheersystemen.

Frank Van Den Steen, Country Manager Benelux MSC Cruises, voegt toe: “Ik ben enthousiast! Een cruise met vertrek vanuit Rotterdam met de MSC Euribia is een mooie gelegenheid. Een week de buurlanden verkennen, varen en genieten van faciliteiten, entertainment en culinaire ervaringen is een goede manier om de winter door te brengen. Of je nu alleen gaat, met familie of met vrienden”.