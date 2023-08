Natuurhuisje heeft besloten om vanaf 1 september geen intercontinentale bestemmingen meer aan te bieden op haar platform.

“”Wij vinden dat elk natuurhuisje bereikbaar moet zijn per trein, bus, auto, boot, fiets of misschien zelfs te voet. Zo zorgen we er samen voor dat vakantie vieren helemaal niet slecht voor de natuur hoeft te zijn. Een mooi doel”, zo meldt Dick Vulto (CEO Natuurhuisje/Nature House) op LinkedIn.

“Zijn wij nu perfect? Nee. Ook wij hebben nog genoeg uitdagingen en stappen die we moeten zetten. Daar zijn we ons van bewust en werken we elke dag hard aan. Maar we beloven jullie, die stappen gaan we zetten. Want alleen dan kunnen we dichtbij onze missie blijven om de lokale biodiversiteit te beschermen!”

“Wij willen jong en oud inspireren om duurzaam vakantie te vieren. Je hoeft helemaal niet ver te gaan, want dichtbij is namelijk zoveel moois te ontdekken. Denk aan de ruige natuur van de Ardennen of het uitgestrekte landschap van Frankrijk. En wat dacht je van Nederland? Met zo’n 21 nationale parken valt er genoeg te ontdekken!”

Lees hieronder het interview dat Travelpro dit voorjaar had met Vulto.