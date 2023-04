Natuurhuisje stopt samenwerking met partijen die te veel focussen op goedkoop vliegen

Deel dit artikel

Met de reclamecampagne ‘Niet vliegen, wel landen – De natuur opent je ogen’, oogstte Natuurhuisje veel lof, maar binnen de reissector werden er ook wenkbrauwen gefronst.

Travelpro spreekt over de ontwikkelingen bij Natuurhuisje, dat in 2009 werd opgericht door de broers Tim en Luuk van Oerle, met Dick Vulto. Hij is sinds februari 2021 CEO bij het bedrijf.

Ik kreeg bericht dat jullie alle affiliate partners die ook maar iets met vliegen doen uit het programma gooien, omdat ‘dat niet groen is’. Klopt dat?

“In partnerships kijken we naar passendheid op grond van onze missie en bedrijfsvoering. We gaan de samenwerking stopzetten met enkele affiliate partners waarvan hun core en focus, in onze ogen, te veel is gericht op het promoten van goedkope vliegvakanties en -tickets.”

Kan je misschien iets uitgebreider uitleggen waarom jullie bovengenoemde keuze hebben gemaakt?

“Natuurhuisje wil de natuur beschermen. Wij zijn een impactorganisatie en zijn opgericht als (boekings)platform om de balans tussen mens en natuur te herstellen. We willen de lokale biodiversiteit beschermen door mensen uit te nodigen om van de natuur te genieten. Natuurhuisje doneert een deel van de omzet aan lokale biodiversiteitsprojecten, daarnaast willen we mensen inspireren en activeren om de natuur te beschermen. Het stimuleren van vakantie vieren dichtbij, het aanrijden met de auto of naar bestemming te reizen per trein is onderdeel van onze impactstrategie. In partnerships kijken we naar passendheid op grond van onze missie en bedrijfsvoering.”

Auteur Arjen Lutgendorff