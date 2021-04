NCL komt met docuserie over cruise-comeback

Terwijl de voorbereidingen zijn getroffen voor de herstart met de eerste cruises die gepland staan vanaf 25 juli 2021, laat Norwegian Cruise Line (NCL) vandaag weten te komen met een docuserie die de langverwachte cruise-comeback van de rederij beschrijft: ‘EMBARK – The Series’.

EMBARK – The Series: De eerste aflevering van de nieuwe docuserie, “Great Cruise Comeback”, debuteert op 16 april en geeft een kijkje in de herlancering van NCL’s vloot van 17 schepen. De aflevering focust zich op de maatregelen voor een gezonde en veilige terugkeer naar het cruisen, inclusief geregisseerde gesprekken met leidinggevenden, waaronder Norwegian Cruise Line Holdings President en CEO Frank Del Rio en President en CEO van NCL Harry Sommer. De bijna 30 minuten durende aflevering zal beschikbaar zijn via www.ncl.com/embark vanaf 16 april.

EMBARK Spotlights: Als vervolg op de populaire virtuele uitzendingen “Choir of Man: Live from London” en “NCL: Live from Broadway”, zullen de aankomende “EMBARK Spotlights” focussen op het buitengewone aanbod en ervaringen die beschikbaar zijn op de hele NCL vloot. De vorige afleveringen werden eind 2020 uitgezonden en bereikten bijna 900.000 kijkers.

‘We komen eindelijk terug!’, zegt Norwegian Cruise Line President en CEO Harry Sommer. ‘Gisteren was een hele grote dag voor ons, toen we de terugkeer aankondigden van de eerste schepen die weer gaan varen na een pauze van onze activiteiten van meer dan een jaar. We kijken ernaar uit om weer in contact te komen met onze gasten, bemanning, medewerkers en partners, zowel persoonlijk als via het ‘EMBARK with NCL’ -platform, wat onze terugkeer naar cruisereizen zal laten zien via de mensen van NCL.’

‘Het idee voor “EMBARK with NCL” is ontstaan uit de behoefte om tijdens deze pandemie in contact te blijven met onze uitgebreide NCL-familie van gasten, partners en teamleden, maar het platform zal ons niet alleen in staat stellen om onze reis te delen in de aanloop naar de hervatting van de cruises, maar het zal ons ook in staat stellen om direct nieuws te delen over toekomstige producten, aanbiedingen en innovaties’, aldus Christine Da Silva, Vice President Communication and Events van NCL.

