Germany Travel (GNTB) neemt waar dat het inkomend toerisme voor Duitsland verder groeit. Volgens het Bundesamt für Statistik (het Duitse CBS) steeg het aantal internationale overnachtingen met 18,8 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2022 tot 80,9 miljoen in 2023 en blijft Nederland veruit de belangrijkste bronmarkt voor Duits inkomend toerisme.

Belangrijke bronmarkten evenaarden of overtroffen daarmee zelfs de recordresultaten van 2019. Volgens analyses van de World Travel Monitor van IPK International behield Duitsland in 2023 zijn tweede plaats als topbestemming voor Europeanen, achter Spanje. Met 11,5 miljoen overnachtingen blijft Nederland veruit de belangrijkste bronmarkt voor Duits inkomend toerisme, gevolgd door Zwitserland met 6,8 miljoen overnachtingen. In 2023 stegen de overnachtingen van Nederlanders in bedrijven met meer dan 10 bedden met 11,7%, waardoor het niveau van het recordjaar 2019 bijna werd bereikt.De VS, de belangrijkste overzeese markt, steeg van de 5e naar de 3e plaats (6,5 miljoen overnachtingen).

Positieve groeivooruitzichten

De reisintenties van consumenten wereldwijd laten zien dat deze trend zich in 2024 zou kunnen voortzetten: volgens IPK International is 95 procent van plan om in de komende twaalf maanden opnieuw op reis te gaan, waarvan 28 procent zelfs vaker dan in het voorgaande jaar. Ook de internationale reisindustrie bevestigt de positieve groeivooruitzichten van de reisbestemming Duitsland voor 2024.

Groei vanuit alle regio’s

De Europese markten blijven in 2023 de sterkste bronregio en genereren bijna 77 procent van het Duitse inkomende toerisme. Het Federale Bureau voor de Statistiek registreert een bovengemiddelde groei van het aantal overnachtingen met een toename van 22 procent vanuit de VS. Positieve trends worden ook waargenomen in de veelbelovende Aziatische markten, die het herstelproces stimuleren met een stijging van 42 procent, vooral in het vierde kwartaal van 2023.

Zaken en traditionele zakenreizen

Volgens analyses van IPK International waren 31,5 miljoen van de in totaal 53,8 miljoen Europese reizen naar Duitsland vakantiereizen, waarvan 12 miljoen korte vakanties en 19,5 miljoen lange vakanties. 11,2 miljoen reizen werden gemaakt om familie en vrienden te bezoeken. Met een stijging van 9,2 naar 11,1 miljoen reizen bereikt de zakenreismarkt een aandeel van 21 procent in het totale inkomend toerisme uit Europa en nadert daarmee het niveau van voor de crisis. Binnen dit segment genereren zakenreizen (beurzen, tentoonstellingen, conferenties, congressen en incentives) 57 procent en traditionele zakenreizen 43 procent.

Hogere uitgaven

Door het stijgende aantal reizigers en de hogere reisuitgaven is de toegevoegde waarde in het Duitse inkomende toerisme in 2023 gestegen. Volgens voorlopige cijfers van IPK International overtreffen de uitgaven van buitenlandse gasten aan reizen, accommodatie, lokaal vervoer, eten en winkelen in 2023 met ongeveer 69,6 miljard euro nu al het niveau van 2019 (66,2 miljard euro).

Meer treinreizen

Wat reizen naar Duitsland betreft, stegen de treinreizen van Europeanen naar Duitsland met acht procent in de modal split van vervoerswijzen ten opzichte van 2019, terwijl reizen per auto negen procent, per bus tien procent en per vliegtuig elf procent onder de vergelijkbare cijfers voor 2019 lagen. De gemiddelde reisduur lag met 6,6 nachten zes procent boven het niveau in 2019 (6,3 nachten).

Niveau van voor de crisis

De GNTB verwacht ook dat aantrekkelijke toeristische evenementen zoals de UEFA EURO 2024 de groei in 2024 zullen stimuleren, wat volgens een prognose van de GNTB kan bijdragen aan een extra overnachtingsvolume van maximaal vier procent. Bovendien bieden culturele hoogtepunten, zoals de 250e geboortedag van Caspar David Friedrich, 35 jaar val van de Berlijnse muur, of Chemnitz – Culturele Hoofdstad van Europa 2025, belangrijke reismogelijkheden voor internationale gasten. Over het geheel genomen zou het aantal overnachtingen in het inkomend toerisme daarom in 2024 kunnen terugkeren naar het niveau van voor de crisis.

Bedrijfsresultaten verbeteren

In het GNTB Travel Industry Expert Panel beoordeelden de ondervraagde 250 CEO’s en key accounts van internationale touroperators met activiteiten in Duitsland hun bedrijfsresultaten in het eerste kwartaal van 2024 als aanzienlijk beter dan in hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar (20 punten), met 43 punten op een schaal van min 100 tot plus 100.