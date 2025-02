Reizen wordt steeds duurder. Als ik naar de ticketprijzen voor deze zomer kijk, geloof ik soms mijn eigen ogen niet. Als na drie keer knipperen blijkt dat het niet aan mijn ogen ligt, moet ik regelmatig even de leuning van mijn stoel vasthouden.

Reizen is voor de meesten van ons al lang geen luxe meer. Het is een terugkerende noodzaak waar we met veel plezier naar uitkijken en waar we, in onze drukke levens, ook echt behoefte aan hebben. Wie meerdere keren per jaar op vakantie gaat, zorgt goed voor zichzelf, want reizen is goed voor je. Onbekende wegen bewandelen zorgt voor nieuwe inzichten en op vreemde plekken maak je eerder nieuwe vrienden. Kortom, reizen verbindt. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat elke reis met het vliegtuig moet worden gemaakt. Liever niet zelfs, want dat trekt onze planeet niet veel langer. Gelukkig hebben we tijdens corona allemaal kunnen ontdekken hoe mooi ons eigen land is.

Dat reizen in ons eigen land steeds populairder wordt, en zeker in combinatie met het wandelen dat we allemaal tegenwoordig doen, heb ik zelf ondervonden met mijn eigen start-up Avontuur Dichtbij. Het begon als een plan tijdens de wandelingen die ik maakte met mijn collega-reisondernemer Saskia Griep, omdat we toch niet veel anders te doen hadden tijdens corona. ‘Iets met reizen dichtbij’, dachten we, maar dan wel avontuurlijk. Enfin, we begonnen ermee omdat het leuk is om iets nieuws te bedenken en omdat ondernemen in ons bloed zit. In die ellendige lockdown-dagen gaf het ons hoop en inspiratie, maar intussen is corona allang voorbij en is Avontuur Dichtbij nog steeds een succes. Meerdaagse wandelingen in Nederland (en directe omgeving) zijn populairder dan ooit! Dat is eigenlijk ook wel logisch, want het concept past precies in de huidige tendens: weinig milieubelastend en beter betaalbaar.

Het is dan wel erg jammer om te constateren dat juist de goede betaalbaarheid van het dichtbij reizen misschien niet lang meer zal duren. De huidige Nederlandse regering is van plan om de BTW op logies te verhogen van 9% naar 21%. Niet gek dat hier door het platform Gastvrij Nederland een flinke lobby tegen wordt gevoerd. Gastvrij Nederland is een koepelorganisatie van twintig Nederlandse branches en organisaties in de gastvrijheidseconomie, waar VvKR ook lid van is.

Misschien heb je de campagne van Hiswa Recron al gezien, waarin Niels, Mariska en de kinderen zich zorgen maken over hun vakantiehuisje. Of de hashtag #datkomtbinnen van KHN, of de website geenhogerebtw.nl, met als strijdkreet: ‘Je belast er heel Nederland mee!’. Niet alleen voor de hotels, jachthavens, vakantieparken, restaurant en camping zijn dit onzekere tijden, ook VvKR maakt zich hier druk om: ongeveer 20% van onze leden biedt haar reizen aan binnen Nederland. En dat percentage zou nog best wel wat hoger mogen worden want vakanties dichtbij huis zijn minder belastend, ons eigen land is prachtig (hallo Waddenzee!), je hebt geen last van zwarte zondagen, geen tijdsverschil en jetlag, en waar kun je beter fietsen dan in het platte Nederland? Wist je dat je een vakantie kunt boeken op een binnenvaartschip, varend door Nederland? Wat dacht je van een weekend lang zoeken naar de mooiste uilen, in een kleine groep met gids? Of met andere natuurliefhebbers duikende jan-van-genten spotten voor de Zeeuwse kust? Groot bijkomend voordeel: als de reistijd naar je bestemming veel korter is, wordt de netto vakantietijd vanzelf wat langer!

Maar ja, dan moet Nederland natuurlijk niet de prijzen voor het verblijf verhogen met 12%, dat komt bij heel veel ondernemers heel hard binnen. Dus geachte regering: doe dit niet! Nederland is zo mooi en veelzijdig, laat je inwoners ervan genieten! Nederland saai? Absoluut niet. Nederland moeilijk bereikbaar? Zeker niet. Nederland duurder vanaf 2026? Hopelijk niet!

Kim Nooyens

Voorzitter Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR)

Deze column komt uit de januari-editie van Travelpro. Hieronder lees je het volledige magazine.