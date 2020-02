Nederlanders steeds vaker op reis naar Costa Rica

Costa Rica is steeds meer in trek bij internationale reizigers. Met meer dan 3,1 miljoen internationale bezoekers groeide het toerisme in Costa Rica in 2019 met 4,1%. Dat laat het World Tourism Organization (WTO) weten. Dit percentage overtreft de mondiale groei van toerisme net, dat momenteel op 4% staat.

De grootste groep bezoekers komt uit Noord-Amerika, gevolgd door Europese reizigers. Ook Nederlandse en Belgische toeristen reizen steeds vaker naar het Midden-Amerikaanse land. Het aantal Nederlandse bezoekers steeg met bijna 35.000 mensen 6,6% en 12.500 Belgen reisden in 2019 naar Costa Rica.

In 2019 bezochten maar liefst 3.139.008 miljoen internationale reizigers Costa Rica – een stijging van 122.341 bezoekers ten opzichte van 2018, volgens gegevens van het Directoraat-Generaal Migratie (DGM). Ook zijn de gemeten tevredenheid van reizigers en de kwaliteit van de bestemming met 2,9% gestegen ten opzichte van 2018, volgens de informatie van het Big Data platform, MABRIAN.

“De toename van het internationale toerisme in 2019 laat zien dat Costa Rica een wereldleider is op het gebied van toerisme, wat fundamenteel is voor een gelijkmatige ontwikkeling, economische activering en het scheppen van werkgelegenheid in verschillende gebieden”, aldus Carlos Alvarado (president Costa Rica).

De groei is grotendeels gebaseerd op de consistentie van het Costa Ricaanse toerismemodel, dat gedurende de laatste drie decennia werd geconsolideerd op basis van een gedeelde visie van de publieke en de private sector.

Minister van Toerisme, María Amala Revelo, over de groei van de cijfers: “Deze cijfers tonen de kracht van Costa Rica als toeristische bestemming en zijn van groot belang met het oog op de internationale context. Afgelopen jaar was complex met veel onzekerheden voor het wereldtoerisme als gevolg van factoren zoals de Brexit en het faillissement van Thomas Cook, evenals geopolitieke spanningen en de achteruitgang van de wereldeconomie.”

