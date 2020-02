Nederlanders vast op ‘coronaschip’: “Klotesituatie”

Drie Nederlanders zitten ‘gevangen’ aan boord van het cruiseschip Diamon Princess dat bij Japan in quarantaine ligt. Volgens Buitenlandse Zaken zijn er geen aanwijzingen dat zij besmet zijn met het coronavirus en helpt de ambassade waar mogelijk en heeft nauw contact met hen en de Japanse autoriteiten, die de leiding hebben over de situatie.

Het schip van Princess Cruises is in Japan onder quarantaine geplaatst met 2.666 gasten en 1.045 bemanningsleden aan boord. Het schip en haar passagiers werden onder quarantaine geplaatst nadat bleek dat een passagier die vorige maand op de Diamond Princess had gevaren werd gediagnosticeerd met het virus.

Volgens De Telegraaf heeft een Nederlands stel aan boord van het schip aan de krant laten weten dat de paniek aan boord snel aan het toenemen is. De passagiers mogen hun hut niet uit en worden voorzien van eten en drinken. De ongeveer 3.700 mensen worden ten minste twee weken ‘opgesloten’ op het cruiseschip dat voor anker ligt in Japan. Artsen hebben bevestigd dat tien mensen op het schip positief hedden getest op het coronavirus.

“We zijn op open zee en mogen onze cabine niet verlaten, voor de duur van twee weken. Er wordt weinig informatie gegeven. Wel krijgen we eten bezorgd, maar al met al is het een klotesituatie”, zo laten zij weten aan De Telegraaf. Het stel zou verblijven in een binnenhut die zij niet mogen verlaten en hebben geen frisse lucht. “Alleen airco.”

De besmette passagiers zijn door de Japanse kustwacht overgebracht naar ziekenhuizen op het vasteland. De rest van de passagiers en bemanning moeten aan boord van het schip blijven en worden onderzocht. Op social media verschijnen ondertussen berichten over de situatie aan boord, evenals foto’s van het schip, enzovoorts.

